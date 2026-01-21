SBO berichtete über die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, die leicht unter den Erwartungen lagen und den zyklischen Abwärtstrend im Markt für Ölfelddienstleistungen widerspiegelten. Der Umsatz sank auf 455 Mio. EUR (-19 % im Jahresvergleich), während das EBITDA mit 71 Mio. EUR und einer Marge von 16 % eine effektive Kostenkontrolle zeigte. Die schwächere Leistung im vierten Quartal lag auch an verzögerten Aufträgen, was bereits im dritten Quartal zu beobachten war. Der Auftragseingang für das Gesamtjahr belief sich auf 406 Mio. EUR, und eine sequenzielle Verbesserung im vierten Quartal belegt aber Stabilisierungstendenzen bei der Nachfrage. Die kurzfristige Sichtbarkeit bleibt jedoch begrenzt, da die großen Öl-Majors ihre Investitionsdisziplin wahren. Die langfristigen Fundamentaldaten werden jedoch durch die Resilienz der Öl-Nachfrage und aufkommende Diversifizierungsmöglichkeiten gestützt. Potenzielle Investitionen des Sektors in Venezuela bieten Opportunitäten, allerdings eher langfristig. Nach moderaten Anpassungen der kurzfristigen Schätzungen setzen wir unser Kursziel von 38,50 EUR auf 37,00 EUR herab, behalten jedoch unsere BUY-Empfehlung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sbo-ag





