Solaris Energy Infrastructure - SEI: Riesenpotenzial bei Rechenzentren & Ölindustrie!

Breakout-Setup am Allzeithoch!

Leerverkaufsanteil bei 46.05 Prozent bei Solaris Energy Infrastructure (SEI). Kommt JETZT der Squeeze Out?

Solaris Energy Infrastructure (SEI) - ISIN US83418M1036

Rückblick: Etwas oberhalb von 57 USD sehen wir eine markante Widerstandslinie mit zahlreichen Kontaktpunkten bei der Solaris-Energy-Infastructure-Aktie! Das Wertpapier steht in der Nähe des Allzeithochs und hat im vergangenen Halbjahr knapp 58 Prozent zugelegt. Der Aufwärtstrend ist auf der Oberseite nicht 100-prozentig perfekt, es sieht aber rundum bullisch aus.

Solaris-Energy-Infrastructure-Aktie: Chart vom 20.01.2026, Kürzel: SEI Kurs: 54.96 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Besonders interessant ist das Wertpapier wegen des hohen Leerverkaufsanteils von 46.05 Prozent. Wenn hier eine Rückkaufwelle in Gang kommen sollte, könnte die Solaris-Energy-Infrastructure-Aktie weit über das im Chart eingezeichnete per Measure Move ermittelte Kursziel hinausschießen.

Mögliches bärisches Szenario

Hohe Leerverkaufsanteile haben oft konkrete Gründe. Solaris finanziert Wachstum und CapEx auch über große Schulden und wandelbare Wertpapiere - das kann das Risikoprofil erhöhen und Short-Interessen schüren, weil Schulden und Kapitalmaßnahmen oft zu Volatilität führen. Ein Stop Loss in Höhe des 20er-EMA könnte Tradern helfen, Risiken zu reduzieren.

Meinung

Solaris Energy Infrastructure, Inc. bietet gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften mobile und skalierbare Lösungen für die dezentrale Energieerzeugung sowie für das Management von Rohstoffen, die bei der Fertigstellung von Erdöl- und Erdgasbohrungen eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in die Segmente Solaris Logistics Solutions und Solaris Power Solutions gegliedert. Solaris Logistics Solutions entwickelt und fertigt Spezialausrüstungen für das Rohstoffmanagement und bietet ergänzend ausrüstungsbasierte Logistikdienstleistungen wie technische Unterstützung vor Ort, Softwarelösungen sowie Leistungen für die letzte Meile und Mobilisierung an. Das Segment Solaris Power Solutions stellt konfigurierbare, erdgasbetriebene mobile Turbinenanlagen und Zusatzausrüstungen bereit, die vor allem an Kunden aus den Bereichen Rechenzentren und Ölfelder vermietet werden. Die Geschäftsfelder bieten derzeit ein enormes Potenzial. Bei den letzten Quartalszahlen überraschte das Unternehmen die Analysten. Mit der Q4-Meldung am 23. Februar wird ein ordentlicher Gewinnzuwachs für das Gesamtjahr erwartet. Da wir saisonal in eine Phase mit meist steigenden Ölpreisen hineinkommen, schätzen wir die Aktie insgesamt bullisch ein.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 3.76 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 136.26 Millionen USD

Meine Meinung zu Solaris Energy Infrastructure ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.businesswire.com/news/home/20251006096109/en/Solaris-Energy-Infrastructure-Inc.-Announces-Proposed-Convertible-Senior-Notes-Offering

Veröffentlichungsdatum: 21.01.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.