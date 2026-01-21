Die Partnerschaft vereint KI und Einzelzelltechnologie, um Immunschwächen zu kartieren und die Ergebnisse der Arzneimittelforschung und -entwicklung zu verbessern

Parse Biosciences und Graph Therapeutics (Graph) gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um einen der größten und umfassendsten Atlanten zu Immunzellveränderungen zu erstellen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Lab-in-the-Loop-Plattform von Graph mit GigaLab von Parse genutzt, um Hunderte Millionen von Zellen von Patienten mit Immunerkrankungen unter systematischer Störung zu profilieren und so das hochdynamische Verhalten des Immunsystems für die KI-gestützte Arzneimittelforschung und -entwicklung zugänglich zu machen. Dieses Vorhaben verringert die Risiken und beschleunigt die Entwicklung neuer Heilungsmethoden für Patienten mit immunvermittelten Erkrankungen.



Autoimmunerkrankungen und immunvermittelte Erkrankungen werden durch kontext- und patientenspezifische Reaktionen der Immunzellpopulationen ausgelöst, was es für Arzneimittelentwickler schwierig macht, Wirkstoffziele zu identifizieren und klinische Ergebnisse vorherzusagen. Die Partnerschaft zwischen Graph und Parse begegnet dieser Herausforderung, indem sie die realistischen, von Patienten abgeleiteten Krankheitsmodelle von Graph mit der skalierbaren Einzelzell-Technologie von Parse kombiniert, um Hunderte Millionen menschlicher Zellen zu analysieren und die vielfältigen Immun- und Gewebeinteraktionen aufzudecken, die Krankheiten auslösen. Dieser Ansatz rationalisiert die Forschung und kann kostspielige Fehlschläge in späten Phasen verhindern, wodurch für jedes Medikament, das auf den Markt kommt, Millionen eingespart werden können.

Die Plattform von Graph kombiniert ausgefeilte primäre Patienten-Zell-Assays mit einer iterativen aktiven Lerntechnologie, um Störungen in einem breiten Spektrum krankheitsrelevanter Kontexte systematisch auszuwählen und zu testen. Anstatt zu hoffen, dass vereinfachte oder statische Stichprobenmodelle auf klinische Settings übertragbar sind, verwenden die Wissenschaftler von Graph einen experimentellen Rahmen, der vielversprechende Hypothesen effizient von aussichtslosen unterscheidet, bevor sie massive Entwicklungsressourcen einsetzen. Jeder Validierungszyklus fließt in den nächsten ein und schafft so einen sich verstärkenden Wissenseffekt, der zukünftige Entdeckungen beschleunigt.

Nachdem die Plattform von Graph auf intelligente Weise ausgewählt hat, welche Bedingungen in dem enorm komplexen Bereich der Immunschwäche profiliert werden sollen, generiert GigaLab von Parse, das die Evercode-Technologie nutzt, mit beispielloser Geschwindigkeit und Qualität riesige Einzelzell-Datensätze.

"Nach einem Jahrzehnt der Entwicklung wirkungsvoller KI-Plattformen für die Arzneimittelforschung haben wir gelernt, dass die Schließung der Lücke zwischen Vorhersage und klinischer Realität aktive Investitionen in den biologischen Kontext erfordert", sagt Dr. Gregory Vladimer, CEO und Mitbegründer von Graph Therapeutics. "Diese Partnerschaft behandelt Daten als strategische Infrastruktur: Jedes Experiment ist darauf ausgelegt, biologische Unsicherheiten zu reduzieren, jede Validierung ergänzt das institutionelle Wissen und jede Entdeckung beschleunigt die nächste. Wenn man in der Entdeckungsphase in zweckmäßige, klinisch relevante Datengenerierung investiert, verändert man grundlegend die Wirtschaftlichkeit und Erfolgsraten der Arzneimittelentwicklung."

"Die systematische Untersuchung von Patientenzellen durch Graph ist genau die Art von transformativer Arbeit, für deren Unterstützung das GigaLab konzipiert wurde", sagte Charlie Roco, PhD, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Parse. "Diese Partnerschaft zeigt, wie industriell angelegte Einzelzellbiologie und fortschrittliche KI Krankheitsmechanismen direkt in Patientenzellen aufdecken und die Arzneimittelforschung neu gestalten können."

Über Graph Therapeutics

Graph Therapeutics entwickelt eine Lab-in-the-Loop-KI-Plattform der nächsten Generation, um die Arzneimittelforschung im Bereich Entzündungen und Immunologie zu revolutionieren. Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen des Teams bei der Pionierarbeit im Bereich der KI-gestützten Forschung in der Präzisionsonkologie bei Allcyte und Exscientia kombiniert Graph ausgefeilte Ansätze mit lebenden Patientenzellen mit fortschrittlichem maschinellem Lernen, um die besonderen Herausforderungen bei der Entwicklung von Therapien für komplexe Entzündungskrankheiten zu bewältigen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Nähe von Wien, Österreich.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein globales Life-Science-Unternehmen, dessen Mission es ist, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Durch die Befähigung von Forschern, Einzelzellsequenzierungen in beispiellosem Umfang und mit beispielloser Leichtigkeit durchzuführen, hat sein bahnbrechender Ansatz zu bahnbrechenden Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem geführt.

