DJ AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch langlaufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. November 2025 für das Papier mit Laufzeit bis 2041 und am 14. Januar 2026 für die Anleihe mit Fälligkeit 2056:
=== Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,024 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 776 Mio EUR Marktpflegeumfang 224 Mio EUR Zeichnungsquote 2,6 (3,4) Durchschnittsrend. 3,23% (3,02%) Durchschnittskurs 92,52 (94,90) Mindestkurs 92,51 (94,89) Wertstellung 23. Januar 2025 Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,897 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 786 Mio EUR Marktpflegeumfang 214 Mio EUR Zeichnungsquote 2,4 (2,1) Durchschnittsrend. 3,49% (3,45%) Durchschnittskurs 88,95 (89,70) Mindestkurs 88,89 (89,69) Wertstellung 23. Januar 2025 ===
January 21, 2026
