Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 21.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 4.862 USD - auf dem Weg zu 5.000 USD: Warum A2 Gold jetzt in eine neue Liga aufsteigt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
21.01.2026 12:45 Uhr
166 Leser
Artikel bewerten:
(0)

AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

DJ AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch langlaufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. November 2025 für das Papier mit Laufzeit bis 2041 und am 14. Januar 2026 für die Anleihe mit Fälligkeit 2056: 

=== 
Emission      2,60%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,024 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  776 Mio EUR 
Marktpflegeumfang  224 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,6   (3,4) 
Durchschnittsrend. 3,23%  (3,02%) 
Durchschnittskurs  92,52  (94,90) 
Mindestkurs     92,51  (94,89) 
Wertstellung    23. Januar 2025 
 
Emission      2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,897 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  786 Mio EUR 
Marktpflegeumfang  214 Mio EUR 
Zeichnungsquote   2,4   (2,1) 
Durchschnittsrend. 3,49%  (3,45%) 
Durchschnittskurs  88,95  (89,70) 
Mindestkurs     88,89  (89,69) 
Wertstellung    23. Januar 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 06:14 ET (11:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.