Woche 4/26
Mi., 21.1.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.20 Wetter
19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)
Trump in Davos - Kräftemessen mit Europa
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 21. Januar 2026, 19.00 Uhr bis 21. Januar 2028
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.
"Duell der Gartenprofis" entfällt.)
