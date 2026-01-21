Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Volkswirtschaften Investitionen in ihre Arbeitskräfte priorisieren, erklärte Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Reema Bandar Al-Saud, Botschafterin des Königreichs Saudi-Arabien in den Vereinigten Staaten von Amerika, auf dem Jahrestreffen 2026 des Weltwirtschaftsforums (WEF).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260120119624/de/

Her Royal Highness Princess Reema Bandar Al-Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States of America, speaks on human capital and youth empowerment during the opening Saudi House session at the World Economic Forum Annual Meeting 2026 (Photo: AETOSWire)

In einer Paneldiskussion im Saudi House sagte Ihre Königliche Hoheit: "Humankapital ist heute der entscheidende Treiber, wenn man eine wettbewerbsfähige moderne Wirtschaft will."

Sie ergänzte: "Wenn Sie Menschen befähigen und ihnen den Raum geben, zu führen, werden sie diesen Antrieb nutzen und liefern. Und wenn Sie die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort platzieren, geschieht absolute Magie. Das Königreich ist der Ort, wir haben die Menschen, und die Zeit ist jetzt."

Seine Exzellenz Ahmed A. Alkhateeb, Minister für Tourismus, sagte: "Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2030 jährlich 100 Millionen Touristen zu begrüßen. Wir haben dieses Ziel sieben Jahre früher erreicht und seit 2023 übertreffen wir es jährlich mit einem anhaltenden Wachstum der Touristenausgaben von Jahr zu Jahr."

Seine Exzellenz Khalid A. Alfalih, Minister für Investitionen, kommentierte: "Unsere ausländischen Direktinvestitionen sind fünfmal so hoch wie vor der Saudi Vision 2030; unsere lokalen Investoren stimmen mit ihrem eigenen Geld ab, lokale Investitionen haben sich verdoppelt, und wir haben das Niveau von China und Indien in Bezug auf die Kapitalbildung als Prozentsatz des BIP erreicht."

Seine Exzellenz Mohammed A. Aljadaan, Finanzminister, beschrieb, wie die Saudi Vision 2030 einen Plan für eine glaubwürdige nationale Transformation bereitgestellt hat: "Wahre Reformen werden nicht an Geschwindigkeit oder frühen Erfolgen gemessen, sondern daran, ob sie von Dauer sind indem sie das Verhalten von Institutionen und Märkten verändern."

Seine Exzellenz Bandar I. Alkhorayef, Minister für Industrie und Bodenschätze, sagte, dass junge Menschen in entwickelten Volkswirtschaften eine knappe Ressource sind und fügte hinzu, dass das Königreich Saudi-Arabien "mit seinen jungen Menschen gesegnet ist".

Seine Exzellenz Faisal F. Alibrahim, Minister für Wirtschaft und Planung, sagte: "Auf dem Weg zu mehr Resilienz und Nachhaltigkeit spielt der Privatsektor eine größere Rolle, eine Mitführungsrolle; Innovation, Forschung und Entwicklung sind ein größerer Teil unserer wirtschaftlichen Aktivität, und wir verbinden und integrieren uns mit den globalen Märkten."

Das Ministerium für Wirtschaft und Planung hat angekündigt, dass die SUSTAIN-Plattform in der Betaversion in diesem Jahr während eines NextOn-Vortrags im Saudi House starten wird. SUSTAIN ist ein KI-gestütztes Partnerschaftsnetzwerk, das entwickelt wurde, um die sektorübergreifende Zusammenarbeit zu stärken und die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsinitiativen zu beschleunigen. Die Plattform wurde in Zusammenarbeit mit dem WEF und Bain Company entwickelt.

Das Quality of Life Program Center und UN-Habitat gaben gemeinsam die Ergebnisse der Quality of Life Initiative bekannt, einer globalen Plattform, die einen menschenzentrierten Ansatz für die Stadtentwicklung unterstützt.

SDM kündigte eine Partnerschaft mit Weill Cornell Medicine Cornell University an, genannt Frontier Science for Human Health: A Saudi-U.S. Space Research Collaboration. Die Vereinbarung konzentriert sich auf die Förderung innovativer Raumfahrt- und computergestützter Biologietechnologien mit einem Schwerpunkt auf Raumfahrtforschung und Missionen zur menschlichen Gesundheit.

Source: AETOSWire

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260120119624/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Danah Alhumaid

dalhumaid@mep.gov.sa