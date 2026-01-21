Die Europäische Investitionsbank unterstützt den weiteren Ladeinfrastruktur-Ausbau in acht Ländern in Zentral- und Osteuropa mit einem neuen Darlehen in Höhe von 35 Millionen Euro. Mit diesem will Eleport sein Ladenetz um mehr als 250 Schnellladeparks in Kroatien, Tschechien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien und in der Slowakei erweitern. Das 2016 gegründete Unternehmen betreibt derzeit mehr als 400 Standorte mit über 800 Ladepunkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
