Rivian ruft in den USA knapp 20.000 Exemplare seiner Modelle R1S und R1T der Baujahre 2022 bis 2025 zurück, die zuvor gewartet worden waren. Dabei ist nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA womöglich die Spurstange falsch montiert worden. Betroffen sind von dem Rückruf konkret 19.641 Einheiten von Rivians beiden bisher nur in den USA erhältlichen Premiummodellen. Diese werden nun in die Werkstätten zurückbeordert, um auf Rivians Rechnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net