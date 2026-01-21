Wenn der Silberpreis in China mit knapp 104 Dollar pro Unze fast zehn Dollar über dem in den USA und Europa notiert, Silber in Flugzeugen durch die halbe Welt geflogen wird, um leergefegte Lager wieder aufzufüllen und die staatliche Münzprägestätte US Mint Silberunzen zu Mondpreisen von 169 Dollar verkauft, dann ist klar, dass auf dem Silbermarkt gerade gar nichts mehr normal läuft. Oder anders ausgedrückt: es herrscht absoluter Ausnahmezustand oder besser gesagt Ausnahmenotstand.Silber wird immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär