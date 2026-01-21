Anzeige
WKN: 851745 | ISIN: US88579Y1010 | Ticker-Symbol: MMM
Tradegate
21.01.26 | 14:12
132,72 Euro
-0,32 % -0,42
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
21.01.2026 12:42 Uhr
149 Leser
Artikel bewerten:
(0)

3M Aktie: Aktien kaufen nach starken Zahlen und solidem Ausblick?

Die 3M Aktie rückt erneut in den Fokus der Anleger. Der US-Industriekonzern hat zuletzt stärkere Quartalszahlen als erwartet vorgelegt und gleichzeitig einen soliden Ausblick für das kommende Geschäftsjahr geliefert. Trotz der positiven Fundamentaldaten reagierte der Markt zunächst zurückhaltend. Für Investoren stellt sich daher die zentrale Frage: Ist jetzt ein attraktiver Zeitpunkt, um 3M Aktien zu kaufen?

