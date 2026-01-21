Berlin (ots) -Der Beginn eines neuen Jahres birgt die Chance und die Energie für Erneuerung und Veränderung im Zeichen der Gesundheit. Während viele Menschen mehr Sport machen wollen, ihre Ernährung umstellen oder Entgiftungskuren beginnen, rückt ein oft vergessenes Thema in den Fokus: die Altlasten im Mund durch Amalgamfüllungen mit giftigem Quecksilber. Die Berliner Zahnarztpraxis KU64 bietet seit zwei Jahrzehnten die sichere Amalgamsanierung (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/amalgamentfernung/) an - ein Detox für die Zähne, der auch ästhetisch ein echter Zugewinn ist.Unbeschwertes und ungetrübtes LächelnZiel des Detox-Programms ist es, die Zahnreihen von dunklen Metallen zu befreien und durch hochwertige, biologisch unbedenkliche Materialien zu ersetzen, die exakt wie die natürlichen Zähne aussehen. In der entspannten Boutique-Atmosphäre am Kurfürstendamm sowie an den Standorten in Berlin-Mitte (https://ku64.de/berlinmitte/), Berlin-Wilmersdorf (https://ku64.de/wilmersdorf/)und Potsdam (https://ku64.de/potsdam/) bietet KU64 die komplette Sanierung oft in nur einer Sitzung an - für einen strahlenden und gesunden Start ins neue Jahr.Amalgamverbot seit 2025Bereits seit dem 1. Januar 2025 ist die Verwendung von Dentalamalgam für neue Zahnfüllungen in der EU weitgehend verboten. Grund dafür ist, dass es zu über 50 Prozent aus Quecksilber besteht, das als problematischer Schadstoff für die Umwelt eingestuft ist. Auch wenn bestehende Füllungen im festen Zustand meist keine direkte Gesundheitsgefahr darstellen, wünschen Patientinnen und Patienten den Austausch gegen moderne Alternativen (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/amalgamentfernung/) ohne Gifte aus Keramik oder Komposit-Kunststoff, um sich von dieser Altlast zu befreien.Höchste Sicherheit durch 3-fach-SchutzBeim Entfernen alter Amalgamfüllungen (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/amalgamentfernung/) ist höchste Vorsicht geboten, damit keine Quecksilberdämpfe oder Partikel in den Körper gelangen. KU64 wendet hierfür ein spezialisiertes 3-fach-Schutzkonzept an:- Kofferdam: Ein Spanngummi isoliert den Zahn vollständig von der Mundhöhle.- Spezielle Absaugung: Eine spezielle Absaugtechnik umschließt den Zahn direkt.- Zusätzliche Sauerstoffzufuhr: Patienten erhalten über eine Nasensonde frischen Sauerstoff, um das Einatmen von Dämpfen zu verhindern.Pionierarbeit und Erfahrung: amalgamfrei seit Tag 1Bei KU64 ist der Verzicht auf das problematische Material keine neue Entwicklung, sondern gelebte Praxis seit der Eröffnung. "In den Praxen von KU64 wurde noch nie auch nur eine einzige Amalgamfüllung gesetzt. Wir waren amalgamfrei seit Tag 1", erklärt Dr. Stephan Ziegler, Gründer von KU64. "Weit vor den allermeisten Praxen war uns klar: Wir wollen bei unseren Patientinnen und Patienten keine Füllmaterialien mit fragwürdiger Ästhetik und problematischen Inhaltsstoffen verwenden. Stattdessen haben wir uns von Anfang an auf die sichere Amalgamsanierung spezialisiert und seit der Gründung bereits über 100.000 Amalgamfüllungen entfernt."Alle Informationen und Terminbuchung:https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/amalgamentfernung/Über KU64:KU64 am Kurfürstendamm ist mit über 30 Spezialistinnen und Spezialisten eine der modernsten Zahnarztpraxen Deutschlands. Die Praxis ist an sieben Tagen in der Woche geöffnet und bietet das gesamte Spektrum der Zahnheilkunde unter einem Dach an - von Kieferorthopädie (https://ku64.de/leistungen/kieferorthopaedie/) über Ästhetik (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/), Wurzelbehandlungen (https://ku64.de/leistungen/endodontie-wurzelkanalbehandlung/) und Implantologie (https://ku64.de/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/) bis hin zu komplexer Gesamtrehabilitation (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnsanierung/).Pressekontakt:KU64 - Die ZahnspezialistenPetros ProntisChief Marketing Officer (CMO)E-Mail: prontis@ku64.deTelefon: 030 86 473 222https://ku64.deOriginal-Content von: KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181398/6200927