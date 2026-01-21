Die Aktie des australischen Drohnenabwehrspezialisten DroneShield ist seit Monaten in aller Munde. Doch dabei vergessen viele Anleger, dass es mit dem US-Rüstungstechnologieanbieter Kratos Defense möglicherweise eine noch interessantere Aktie gibt. Wer vor drei Jahren in die Kratos-Aktie investiert hat, darf sich heute über eine Kurssteigerung um den Faktor 12 freuen. Was macht das US-Rüstungsunternehmen so attraktiv? Durchbruch in der Hyperschalltechnik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
