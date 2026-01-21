Der Silberpreis hat eine echte Mega-Rallye hinter sich. Doch kommt nun nach dem Höhensturm eine massive Korrektur? Das sagen die Analysten der BNP Paribas. Analysten warnen vor einer Korrektur Der Preis von Silber hat zuletzt eine wirklich unglaubliche Entwicklung hingelegt, doch eine aktuelle Einschätzung der BNP Paribas legt nahe, dass die Rallye vorerst zu einem Ende kommen könnte. So verwies Analyst David Wilson darauf, dass sich die Situation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de