Der Goldpreis steigt angesichts der wachsenden geopolitischen Unsicherheit immer weiter. Das treibt den Kurs des Edelmetalls jetzt an, und so kann es weitergehen. Donald Trump als Preistreiber Die Unsicherheit an den Märkten ist aktuell sehr hoch, denn Donald Trump droht den Europäern mit neuen Zöllen wegen des Streits um die Vorherrschaft in Grönland. In diesem Umfeld der wachsenden geopolitischen Unsicherheit hat sich der Goldpreis sehr nahe an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de