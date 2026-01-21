CALHOUN, Georgia, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das vierte Quartal 2025 am Donnerstag, den 12. Februar 2026, lädt das Unternehmen zur Teilnahme an einer Telefonkonferenz ein. Die Live-Übertragung findet am Freitag, den 13. Februar 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time statt.

Was: Telefonkonferenz von Mohawk Industries zum Ergebnis des vierten Quartals Wann: 13. Februar 2026

11:00 Uhr ET Wo: https://www.mohawkind.com (https://www.mohawkind.com/)

Wählen Sie die Registerkarte "Investoren"

Wie: Live über das Internet - Melden Sie sich an unter ir.mohawkind.com/investor-overview (https://ir.mohawkind.com/investor-overview/)



Registrieren Sie sich für die Telefonkonferenz unter https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db (https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/kOTdClYMxZhowkLVwI9hLHzXka0?domain=dpregister.com)



Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada)

Wählen Sie 1-412-317-1843 (international)



Für alle, die zur Live-Übertragung nicht teilnehmen können, ist die Telefonkonferenz bis zum 13. März 2026 unter den Nummern 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) mit dem Replay-Zugangscode 6945334 abrufbar. Die Telefonkonferenz wird archiviert und kann ein Jahr lang unter der Registerkarte "Investors" auf mohawkind.com als Aufzeichnung abgerufen werden.

ÜBER MOHAWK

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und behauptet führende Positionen in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239