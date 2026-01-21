Wien (www.anleihencheck.de) - China hat seine Bestände an US-Staatsanleihen weiter reduziert und damit den niedrigsten Stand seit 17 Jahren erreicht, so die Experten von "FONDS professionell".Wie "The Hindu", die drittgrößte englischsprachige Tageszeitung Indiens, berichte, sei der Schritt Teil einer anhaltenden Diversifizierung der chinesischen Währungsreserven weg von US-Anleihen hin zu Gold und ausländischen Aktieninvestitionen - vor dem Hintergrund angespannter Beziehungen zu Washington. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
