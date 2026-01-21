Wien (www.fondscheck.de) - Die BayernInvest erweitert ihr Produktangebot um einen neuen Infrastruktur-Aktienfonds, so die Experten von "FONDS professionell".Der BayernInvest Lux Eurozone Equity Infrastructure (ISIN LU3248607387/ WKN A41X02) verfolge eine Zwei-Säulen-Strategie, die unterschiedliche Phasen der Wertschöpfung miteinander verbinde. Einerseits würden die Portfoliomanager Sascha Riedl, Head of Global Equities, und Andreas Breu in etablierte Betreiber essenzieller Infrastruktur wie Stromnetze, Transport- und Verkehrssysteme investieren. Diese Unternehmen würden sich durch stabile Cashflows, attraktive Dividenden und einen hohen Inflationsschutz auszeichnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
