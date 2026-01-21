Mercedes'Benz Trucks will die Implementierung des Megawatt Charging Systems (MCS) in seinem E-Lkw eActros 600 mit einer Langstreckenfahrt voranbringen. Die Testfahrt führt über rund 2.400 Kilometer von Deutschland nach Schweden. Geladen wird dabei natürlich vor allem an MCS-Ladern. Das Unternehmen schickt zwei mit Entwicklungsingenieuren besetzte Test-Lkw auf einen anspruchsvollen Roadtrip. Das Fahrzeug-Duo vom Typ eActros 600 ist dabei mit MCS-Ports ...Den vollständigen Artikel lesen ...
