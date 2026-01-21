© Foto: Dall-EPolitische Unsicherheit vor Trumps Davos-Rede löst einen Abverkauf am Krypto-Markt aus, der Ethereum unter die Marke von 3.000 US-Dollar zieht.Die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum, fällt am Mittwochmittag um rund 4,3 Prozent und rutscht damit unter die psychologisch wichtige Marke von 3.000 US-Dollar. Zuletzt wurde Ethereum bei etwa 2.955 US-Dollar gehandelt. Auf Wochensicht summieren sich die Verluste auf über 11 Prozent. Der Rückgang reiht sich in eine breitere Schwächephase des Kryptomarkts ein, die von makroökonomischen Sorgen und politischer Unsicherheit ausgelöst wurde. Auch Bitcoin, BNB und zahlreiche Altcoins schließen sich dem Abverkauf an. Die Gesamtmarktkapitalisierung des …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE