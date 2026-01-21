Domänenspezifische, Enterprise-fähige KI-Agents unterstützen kontinuierliche Planung in Finance, Supply Chain und Merchandising

Board, eine der führenden Enterprise-Planning-Plattformen, gab heute die Einführung der Board Agents bekannt, die auf Microsoft Foundry basieren. Board Agents liefern eine intelligente Suite domänenspezifischer, Enterprise-fähiger KI-Agents, die reale Planungsentscheidungen in den Bereichen Finance, Supply Chain und Merchandising unterstützen. Dies ist die erste Enterprise-Planning-Funktion von Board, die mit Microsoft Foundry entwickelt wurde und die agentischen KI-Tools und -Services von Microsoft Azure nutzt, um sichere, Cloud-native KI-Innovation zu beschleunigen.

Die erste Version umfasst FP&A- und Controller-Agents für den Finanzbereich. Merchandiser- und Supply-Chain-Agenten folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Board Agents sind nativ in die Board Enterprise Planning Platform integriert und bieten eine sichere, Governance-fähige Grundlage für den Einsatz agentischer KI in geschäftskritischen Planungsanwendungsfällen.

"Mit dem zunehmenden Interesse an KI suchen viele Kunden nach klaren Wegen, um echten ROI zu erzielen", sagt David Marmer, Chief Product Officer bei Board. "Da Board Agents rund um Anwendungsfälle aus dem Business-Kontext entwickelt wurden, die reale Probleme lösen, erzielen Kunden schneller einen Mehrwert und können die Agents flexibel an die Weiterentwicklung ihres Unternehmens anpassen. Wir setzen KI nicht einfach auf Board auf wir verankern sie tief in unserer Engine, damit sie die Daten, Prozesse und Zugriffsrichtlinien unserer Kunden versteht."

Was Board Agents auszeichnet

Rollenbasierte, anwendungsfallspezifische Agents: Board stellt ein Netzwerk intelligenter Agenten für spezifische Planungsrollen und Use Cases bereit, die kontextbewusst sind und direkt relevanten Mehrwert liefern.

Board stellt ein Netzwerk intelligenter Agenten für spezifische Planungsrollen und Use Cases bereit, die kontextbewusst sind und direkt relevanten Mehrwert liefern. Kollaborative Multi-Agent-Orchestrierung: Bei komplexen Planungsszenarien arbeiten Board Agents zusammen und nutzen ihre gegenseitige Expertise, um funktionsübergreifende und mehrdimensionale Entscheidungen zu unterstützen.

Bei komplexen Planungsszenarien arbeiten Board Agents zusammen und nutzen ihre gegenseitige Expertise, um funktionsübergreifende und mehrdimensionale Entscheidungen zu unterstützen. Tiefes Verständnis des unternehmensspezifischen Planungsmodells: Board Agents sind nativ in die Board Platform integriert und arbeiten mit denselben Daten, Annahmen und Berechnungen, die Teams bereits heute verwenden.

Board Agents sind nativ in die Board Platform integriert und arbeiten mit denselben Daten, Annahmen und Berechnungen, die Teams bereits heute verwenden. Integrierte Prognose- und Szenarioplanung: Board Agents arbeiten eng mit Board Foresight zusammen und ermöglichen fortschrittliche prädiktive Analysen und Szenarioplanung, um Zielkonflikte zu bewerten, Ergebnisse zu modellieren und externe Einflussfaktoren auf die Performance zu verstehen.

"Was mich am meisten beeindruckt, ist die Fähigkeit des FP&A-Agents zur Triangulation. Er nimmt unsere detaillierte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und verdichtet alles zu klaren, umsetzbaren Erkenntnissen, was für uns bei EBSCO unglaublich wertvoll ist", sagt Adam Hancock, Vice President Financial Planning Analysis bei EBSCO Industries.

Board Agents sind für den Enterprise-Einsatz konzipiert und werden durch die Zusammenarbeit von Board mit Microsoft unterstützt.

"Der Einsatz von KI im Unternehmen erfordert Flexibilität, Governance und eine vertrauenswürdige Grundlage", sagt Peter Skov, Senior Director EMEA bei Microsoft. "Auf Basis von Microsoft Foundry wurden Board Agents mit einem Multi-Agent-Orchestrierungsansatz entwickelt, der sich schnell an die Weiterentwicklung der KI-Technologie anpassen lässt und gleichzeitig starke ethische Leitplanken für Genauigkeit, Sicherheit und Datenschutz gewährleistet. Unsere Zusammenarbeit mit Board hilft Unternehmen, KI in komplexen Planungsumgebungen verantwortungsvoll einzusetzen, wo Vertrauen in die Ergebnisse unabdingbar ist."

Die FP&A- und Controller-Agents sind ab dem 31. März 2026 weltweit verfügbar und werden auch über den Microsoft Marketplace angeboten. Merchandiser- und Supply-Chain-Agents werden voraussichtlich kurz nach den Office-of-Finance-Agents bereitgestellt.

Entdecken Sie Board Agents unter board.com/de/board-ai

Über Board

Board ist die Enterprise-Planning-Plattform, die entwickelt wurde, um die Unternehmensperformance zu beschleunigen, kontinuierliche Planung zu ermöglichen und fundierte, abgestimmte Entscheidungen zu unterstützen. Sie liefert präzisere Prognosen durch Echtzeit-Einblicke in interne und externe Daten, vereint Finance und Operations auf einer einzigen Datenbasis und bietet KI-gestützte Erlebnisse für jede Rolle.

Deshalb vertrauen visionäre globale Marken wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC und tausende weitere auf Board, um komplexe Märkte mit Zuversicht zu steuern.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260120667033/de/

Contacts:

Jennie Olean

jolean@board.com