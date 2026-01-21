Bei der D-Wave-Aktie fehlt weiterhin das positive Momentum, dennoch kämpft sie sich langsam wieder nach oben. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 23,20 €. Sind das noch gute Einstiegskurse? Kurs erholt sich langsam Nachdem der Kurs seit dem Hoch im Oktober mit rund 35 € auf 18 € Ende November fiel, findet momentan eine langsame Erholung statt. Der Kursanstieg während dieser Zeit lag bei rund +30%. Der längerfristige Kursanstieg ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
