NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG. DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR. PRESSEMITTEILUNG Deutsche Konsum REIT-AG setzt Sanierungskapitalerhöhung um Potsdam, 21. Januar 2026 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (künftig Deutsche Konsum Real Estate AG; "Gesellschaft" oder "DKR") (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) hat heute weitere Einzelheiten zur Umsetzung der von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 4. Dezember 2025 beschlossenen Sanierungskapitalerhöhung festgelegt. Gemäß dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung 2025 wird das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 50.351.091,00 um bis zu EUR 75.526.635,00 auf bis zu EUR 125.877.726,00 erhöht. Die Erhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 75.526.635 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Stückaktie ("Neue Aktien") gegen Bar- und Sacheinlagen. Das Bezugsverhältnis wurde von der Hauptversammlung auf 1 zu 1,5 festgelegt. Demnach berechtigt jeweils eine (1) bestehende Aktie zum Bezug von 1,5 Neuen Aktien. Mit Ausnahme der Aktionäre, die zur Zeichnung von Neuen Aktien gegen Sacheinlage zugelassen sind, werden die Neuen Aktien den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gegen Bareinlage angeboten. Die Bezugsfrist beginnt am 22. Januar 2026 und endet am 4. Februar 2026 (jeweils einschließlich). Der Bezugspreis beträgt EUR 2,00 je Neuer Aktie. Das Bezugsangebot wird heute am 21. Januar 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Angebot der Neuen Aktien gegen Bareinlage erfolgt ausschließlich auf der Basis des bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Dokuments der Gesellschaft gemäß Art. 1 Abs. 4 Unterabs. 1 lit. db) iii) und Art. 1 Abs. 5 Unterabs. 1 lit. ba) iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129. Dieses Dokument ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.deutsche-konsum.de) unter der Rubrik "Investor Relations" im Bereich "Kapitalerhöhung 2026" abrufbar und enthält alle weiteren Einzelheiten zur Sanierungskapitalerhöhung. Kontakt : Deutsche Konsum REIT-AG

Herr Kyrill Turchaninov (Finanzvorstand)

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam



Tel. 0331 / 74 00 76 - 517

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599



E-Mail: kt@deutsche-konsum.de WICHTIGE HINWEISE Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des Districts of Columbia) ("Vereinigte Staaten"), in Kanada, in Australien, in Japan und anderen Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieser Mitteilung oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Bezug von Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG (künftig Deutsche Konsum Real Estate AG) ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder die Inanspruchnahme einer entsprechenden Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.



