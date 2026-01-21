NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone mit Blick auf womöglich kontaminierte Babynahrung in Asien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die betroffene Marke Dumex sei zum Glück nur eine kleine Marke im Portfolio für Babynahrung, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte das Problem allerdings auch andere Marken wie Aptamil betreffen, erwüchse dem Lebensmittelriesen ein größeres Problem./bek/gl
ISIN: FR0000120644
