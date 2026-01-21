Mainz (ots) -Deal, Diplomatie oder Desaster - der US-Präsident macht das Weltwirtschaftsforum in Davos zur Trump-Show. Grönland möchte er besitzen - und die Welt mit seinem "Friedenspakt" beglücken. Wer nicht mitmacht, dem droht ein Zoll- und Handelskrieg. Widerstand zwecklos? Die Nato, die Ukraine und Europas Wohlstand stehen auf dem Spiel. Wird die neue US-Sicherheitsstrategie Schritt für Schritt zur Realität? "Trumps Größenwahn - wer hält dagegen?" ist am Donnerstag, 22. Januar 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Die EU reagiert mit einem Gipfeltreffen in Brüssel - doch die Frage bleibt: Wie erpressbar ist Europa? Werden die Staatschefs eine gemeinsame Antwort auf Trump finden? Und welche Rolle wird dabei Deutschland mit Bundeskanzler Merz übernehmen?Zu Gast bei Maybrit Illner sind CDU-Außenpolitiker Armin Laschet, der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, Sarah Pagung, Leiterin Internationale Politik und Hauptstadtbüro der Körber-Stiftung, Stormy-Annika Mildner, Wirtschaftswissenschaftlerin und Direktorin des Aspen Institut Deutschland, und der ehemalige ZDF-Moderator Claus Kleber.Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen. (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6201031