Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution (LGES) baut im chinesischen Nanjing offenbar eine Pilotproduktionslinie für Natrium-Ionen-Batterien auf. Diese gelten als vielversprechende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien. Wie asiatische Medien berichten, hat LGES in seinem bereits vorhandenen Werk in Nanjing mit der Errichtung einer Pilotlinie für Natrium-Ionen-Batterien begonnen. In der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Jiangsu, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
