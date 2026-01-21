Der Bitcoin sucht seine Identität - und findet sie derzeit nicht im Narrativ des "digitalen Goldes". Anstatt in stürmischen geopolitischen Zeiten als sicherer Hafen zu glänzen, bestätigt die Krypto-Leitwährung aktuell eher das Narrativ einer hoch volatilen Tech-Aktie. Doch ein Termin könnte das Ruder noch einmal herumreißen.Zwar konnte sich der Kurs von den nächtlichen Tiefstständen von rund 88.000 Dollar erholen, doch der Aufwärtsdrang fehlt. Eine leichte Entspannung an den globalen Anleihemärkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
