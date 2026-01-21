EQS-News: iron AG
/ Schlagwort(e): Studie/Anleihe
Solide Entwicklung trotz schwacher Wirtschaftslage: KMU-Anleihemarkt bleibt in 2025 widerstandsfähig
Köln, 21. Januar 2026 - Der deutsche KMU-Anleihemarkt hat sich auch 2025 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als bemerkenswert resilient erwiesen. Angesichts von geopolitischen Spannungen, konjunktureller Unsicherheit und volatilen Finanzmärkten zeigte sich der Markt stabil und aufnahmefähig für neue Emissionen. Zwar gingen Anzahl der Transaktionen sowie Ziel- und Platzierungsvolumen leicht zurück, im Langzeitvergleich bewegt sich das Marktgeschehen jedoch auf einem soliden Niveau. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Analyse der iron AG zum deutschen KMU-Anleihemarkt.
Emissionszahl und Platzierungsquote leicht rückläufig - Anlegerinteresse bleibt stabil
Die Zahl der Emissionen lag im Jahr 2025 unterhalb des Vorjahresniveaus: 24 Unternehmen begaben insgesamt 27 Anleihen, im Vorjahr waren noch 33 Emissionen von 28 Unternehmen erfasst worden. Trotz rückläufiger Emissionstätigkeit ist die Platzierungsdynamik weiterhin solide: Das tatsächlich platzierte Volumen blieb mit 1,00 Mrd. Euro nur leicht unter Vorjahr (2024: 1,10 Mrd. Euro). Gemessen am Zielvolumen von 1,26 Mrd. Euro ergibt sich daraus eine stabile Platzierungsquote von rund 80 % (2024: 83 %). Damit präsentierte sich der KMU-Anleihemarkt auch im Jahr 2025 weiterhin aufnahmefähig und das Anlegerinteresse bleibt insgesamt stabil.
Deutlich reduzierte Zinskupons im Vorjahresvergleich
Mit durchschnittlich 7,34 % p.a. fielen die Kupons im Jahr 2025 spürbar geringer aus als im Vorjahr. Im Vergleich zu 2024 bedeutet dies einen deutlichen Rückgang um 80 Basispunkte, während der Wert zugleich 16 Basispunkte über dem Niveau des ersten Halbjahres 2025 lag. Ursache für den Rückgang ist die geldpolitische Trendwende mit einem allgemein niedrigeren Zinsniveau.
Erfolgsfaktoren Bankenbegleitung und Börsennotiz
Von den 27 Emissionen im Jahr 2025 wurde mehr als jede zweite als Eigenemission ohne Bankbegleitung durchgeführt. Lediglich 3 dieser Anleihen konnten vollplatziert werden. Demgegenüber wurden 69 % der von Emissionsbanken begleiteten Transaktionen (9 von 13 Emissionen) voll- oder überplatziert. Auch die Börsennotiz wirkte sich erneut positiv auf die Platzierungsquote aus. Diese lag bei börsennotierten Anleiheemittenten bei 85 % gegenüber 76 % bei privaten Unternehmen.
Breite Branchenaufstellung prägt KMU-Anleihemarkt 2025; Energiesektor erneut führend
Mit Blick auf die Branchen präsentiert sich der KMU-Anleihemarkt auch 2025 weiterhin breit diversifiziert. Insgesamt nutzten 24 Unternehmen aus elf verschiedenen Branchen den KMU-Anleihemarkt für ihre Finanzierungsvorhaben. Wie in den vergangenen Jahren übernimmt der Energiesektor erneut die führende Rolle und stellt mit sechs Anleihen die größte Emittentengruppe. Es folgen der Immobiliensektor sowie die Branche "Reisen & Freizeit" mit jeweils vier Emissionen, wobei letztere insbesondere von zwei Schuldverschreibungen aus der Fußball-Bundesliga geprägt wurde.
Frederic Hilke, Leiter Finanzkommunikation & Investor Relations der iron AG:
Leicht gestiegene Restrukturierungen und höheres Ausfallvolumen analog zum Gesamtmarkt
Im Jahr 2025 wurden insgesamt 15 Anleihen restrukturiert (2024: 12), das betroffene Volumen lag dabei mit 387 Mio. Euro um 14 % über dem Vorjahreswert (2024: 338 Mio. Euro). Anleihe-Restrukturierungen haben sich angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen als wichtiger Baustein für Unternehmen in Restrukturierungsphasen etabliert.
Mit einem Volumen von 155,0 Mio. Euro von 4 Emittenten lag das von Insolvenzen betroffene Anleihevolumen deutlich über dem Vorjahresniveau (2024: 60 Mio. Euro von 5 Emittenten). Zum Ende des ersten Halbjahres 2025 hatte noch ein ausgefallenes Volumen von lediglich 10 Mio. Euro zu Buche gestanden. Insgesamt hat sich die Zahl der Insolvenzen im Vergleich zum Gesamtmarkt maßvoll entwickelt.
IR.score: KMU-Anleiheemittenten mit verbesserter Investorenkommunikation
Im Vergleich zum Vorjahresniveau hat sich die Transparenzqualität im KMU-Anleihemarkt im Jahr 2025 leicht verbessert. Der durchschnittliche IR.score der Emittenten stieg von 3,9 auf 4,0 Punkte. Börsennotierte Unternehmen erzielten dabei einen durchschnittlichen IR.score von 4,3 Punkten, deutlich über dem Mittelwert nicht-börsennotierter Emittenten von 3,8 Punkten. Auch der Vergleich zwischen Erstemissionen und Folgeanleihen sowie bankbegleiteten und Eigenemissionen verdeutlicht die Bedeutung von Erfahrung: Folgeemissionen und Emissionen mit Bankunterstützung erreichten im Schnitt 4,2 Punkte und 4,3 Punkte, während Erstemissionen und Eigenemissionen jeweils nur auf 3,6 Punkte kamen.
Ausblick der Emissionshäuser für 2026: weiterhin robuste Marktentwicklung
Für 2026 erwarten die befragten Emissionsbanken 25 bis 30 KMU-Anleihen, getrieben von einem anhaltend hohen Finanzierungsbedarf. Solide Geschäftsmodelle, belastbare Kapitalstrukturen und professionelles Reporting gelten als Grundvoraussetzung für erfolgreiche Emissionen.
Frederic Hilke:
Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Webseite der iron AG unter https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich.
Deutsche KMU-Anleiheemissionen 2025
Kriterien für KMU-Anleihen:
* Brancheneinteilung gemäß Industry Classification Benchmark (Dow Jones, FTSE)
** Sofern keine Angaben (k. A.) zum platzierten Volumen vorlagen oder erfragt werden konnten, wurde das Platzierungsvolumen mit 0 Euro beziffert
*** 3-Monats-Euribor, Stand 2. Januar 2026: 2,029 %
iron - the good guidance company
21.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2263756 21.01.2026 CET/CEST