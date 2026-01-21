© Foto: DroneShieldDie DroneShield-Aktie fällt um fast 9 Prozent, ausgelöst durch die Trump-Risikoangst. Doch nach dem Abverkauf liefert das Unternehmen ein starkes Software-Update - Anleger hoffen auf Stabilisierung.DroneShield wurde am Mittwoch von der globalen Marktpanik voll erwischt: Die Aktie rauschte um 8,9 Prozent auf 4,32 AUD ab - ein Risikoabverkauf, ausgelöst durch Trumps eskalierende Zolldrohungen rund um Grönland, der besonders geopolitiksensible Verteidigungswerte traf. Trotz des Rücksetzers bleibt der übergeordnete Trend intakt: Die Aktie notiert klar über der 100- und 200-Tage-Linie und liegt seit Jahresbeginn über 40 Prozent im Plus. Nach dem Kursrutsch meldete DroneShield eine der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE