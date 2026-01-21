Dortmund (ots) -Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und mentale Balance gelten heute als Schlüssel für ein langes und vitales Leben. Doch ein wichtiger Faktor wird oft übersehen: das Gehör - obwohl es entscheidend dafür ist, wie jung und lebendig wir uns fühlen. Wer gut hört, bleibt nicht nur besser im Gespräch, sondern unter Umständen auch geistig länger jung und fit.Hören ist tägliches Gehirntraining: Jede Stimme, jeder Ton fordert und fördert unser Denkvermögen, unsere Aufmerksamkeit und unsere Emotionen. Gehen diese Reize verloren, wird es um uns herum stiller, was auch einen Einfluss auf unsere Gehirnaktivität hat.Wie unser Gehör unser Gehirn jung halten kannNeurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass das Gehör eine entscheidende Rolle für die geistige Fitness spielt. Wer gut hört, bleibt präsenter und konzentrierter, bleibt sozusagen im Training. Studien deuten nämlich darauf hin, dass ein unbehandelter Hörverlust das Risiko für kognitive Einschränkungen deutlich erhöhen kann. Forschende der Johns Hopkins University fanden beispielsweise Hinweise darauf, dass das Tragen von Hörsystemen den geistigen Abbau bei älteren Erwachsenen verlangsamen kann. Auch die internationale Lancet Commission on Dementia Prevention nennt gutes Hören inzwischen als einen der wichtigsten beeinflussbaren Faktoren, um sogar Demenz vorzubeugen.Denn: Unser Gehirn liebt Reize. Wer lacht, zuhört oder sich erinnert, hält seine neuronalen Verbindungen aktiv - ähnlich wie beim Sport oder Rätsellösen. Hören ist damit einer der unterschätzten Jungbrunnen unseres Alltags. Aus diesem Grund sollte das Hörvermögen ab einem bestimmten Alter von Zeit zu Zeit getestet werden.Bei GEERS kann man einen kostenlosen Hörtest online durchführen.Jung im Kopf beginnt im Ohr: Jetzt kostenlosen Hörtest bei GEERS durchführenWie bei jeder Anti-Aging-Routine gilt auch hier: Je früher man beginnt, desto besser wahrscheinlich der Effekt. Ein Hörverlust entsteht meist schleichend - anfangs sind es nur einzelne Situationen, in denen Gespräche schwerer verständlich werden oder der Fernseher lauter gestellt werden muss. Doch wer früh reagiert und sein Gehör testen lässt, kann frühzeitiger handeln, sollte sich eine Bedarfssituation ergeben.Ein regelmäßiger Hörtest gehört dabei heute zur modernen Gesundheitsroutine dazu - genauso selbstverständlich wie ein Check-up beim Arzt.GEERS macht es leicht, aktiv zu werden: Mit dem kostenlosen Hörtest bei GEERS kann jeder online in wenigen Minuten herausfinden, wie gut das eigene Gehör arbeitet. Alles, was man braucht, sind Kopfhörer, eine ruhige Umgebung - und ein paar Minuten Zeit.Schnell, anonym und bequem - und mit der Expertise einer Marke, die seit über 75 Jahren für gutes Hören steht und Menschen dabei begleitet, ihr Gehör bewusster wahrzunehmen und aktiv zu schützen.Jetzt Termin sichern: Mit den Experten von GEERS im GesprächDer Online-Hörtest bietet eine erste hilfreiche Orientierung, ersetzt aber keine ausführliche Analyse. Wer anschließend Gewissheit haben möchte, kann direkt einen Termin bei GEERS buchen. In bundesweit rund 700 Fachgeschäften nehmen sich erfahrene Hörakustikerinnen und Hörakustiker Zeit für eine individuelle Beratung und finden gemeinsam die passende Lösung.Wer sein Gehör im Blick behält, investiert in Lebensqualität - und in das eigene Wohlbefinden.Jetzt den Hörtest online durchführen oder direkt einen Termin bei GEERS buchen - und den ersten Schritt zu besserem Hören machen.Über GEERS:GEERS begleitet seit 75 Jahren Menschen mit Hörminderung auf dem Weg zurück zum guten Hören. Der Hörakustik-Spezialist bietet seinen Kunden moderne und qualitativ hochwertige Hörlösungen sowie ein herausragendes Beratungs- und Serviceangebot. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Medizinern und Wissenschaftlern, die Entwicklung neuer Anpassverfahren und die Einrichtung von spezialisierten Kinderhörzentren trägt GEERS dazu bei, die Lebensqualität von Menschen mit Hörminderung zu verbessern.GEERS ist eine Marke der Sonova Retail Deutschland GmbH mit Sitz in Dortmund und Teil von Sonova Audiological Care, das über eines der weltweit größten Filialnetze in der Branche verfügt und seinen Kunden erstklassigen Service und Expertise mit den technologisch fortschrittlichsten Lösungen bietet. Mit rund 700 audiologischen Fachgeschäften und rund 2.200 Mitarbeitenden ist GEERS der führende Hörakustiker in Deutschland.Pressekontakt:SONOVA Retail Deutschland GmbHOtto-Hahn-Straße 3544227 DortmundTelefon: + 49 (0)231 / 9760 - 0E-Mail: info@geers.deWebsite: https://www.geers.deOriginal-Content von: GEERS Hörakustik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67276/6201045