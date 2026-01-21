EQS-News: Precisely Software Limited
Neue Forschungsergebnisse von Precisely und dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University zeigen Lücken in Bezug auf operative Reife, Datenvertrauen und Fähigkeiten auf, wenn Unternehmen versuchen, KI unternehmensweit zu skalieren.
BURLINGTON, Mass., 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute die Ergebnisse seiner vierten jährlichen Studie State of Data Integrity and AI Readiness veröffentlicht. Die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University durchgeführte Studie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 500 leitenden Daten- und Analyseexperten großer Unternehmen in den USA und EMEA und zeigt eine wachsende Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Unternehmen hinsichtlich ihrer KI-Bereitschaft. Die Führungskräfte sind überwiegend davon überzeugt, dass sie für KI bereit sind, doch ihre Antworten deuten auf grundlegende Lücken hin, die den Erfolg von KI erheblich beeinträchtigen könnten. Die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University durchgeführte Studie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 500 leitenden Daten- und Analyseexperten großer Unternehmen in den USA und EMEA. Die Studie zeigt eine wachsende Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Unternehmen hinsichtlich ihrer KI-Bereitschaft. Die Führungskräfte sind überwiegend davon überzeugt, dass sie für KI bereit sind, doch ihre Antworten deuten auf grundlegende Lücken hin, die den Erfolg von KI erheblich beeinträchtigen könnten.
"Die Studie zeigt, dass Vertrauen in KI nicht automatisch zu einem ROI führt. Unternehmen handeln schnell, aber viele tun dies ohne die vertrauenswürdigen, kontrollierten Datenfundamente, die für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI erforderlich sind. Diese Diskrepanz bezeichnen wir als "Agentic AI Data Integrity Gap" und sie birgt erhebliche Risiken", so Dave Shuman, Chief Data Officer bei Precisely. "Da KI-Systeme immer autonomer werden, ist Datenintegrität nicht mehr nur ein nettes Extra, sondern eine geschäftliche Notwendigkeit. Unternehmen, die jetzt in integrierte, verbesserte, kontrollierte und kontextualisierte Agentic-Ready-Daten investieren, sind am besten positioniert, um ihre KI-Ambitionen in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen."
Die vollständige Studie finden Sie hier: 2026 State of Data Integrity and AI Readiness.
Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Agentic-Ready-Daten und der Realität
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:
Data Governance ist ein entscheidender Differenzierungsfaktor
Fachkräftemangel hält an
"Bei der Qualifikationslücke geht es nicht um einen Mangel an Talenten in einem bestimmten Bereich, sondern um den Bedarf an Fachkräften, die gleichzeitig in den Bereichen Daten, Geschäftsstrategie und KI-Governance tätig sein können", sagte Murugan Anandarajan, PhD, Professor und akademischer Direktor am Drexel LeBow Center for Applied AI and Business Analytics. "Diese Tatsache hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie Unternehmen und Hochschulen diejenigen auf das Zeitalter der agentenbasierten KI vorbereiten, die in den Arbeitsmarkt eintreten."
Der Wandel hin zu Agentic AI erhöht die Anforderungen an die Datenintegrität
Unternehmen, die diese Lücke erfolgreich schließen, konzentrieren sich auf Agentic-Ready-Data-Strategien, die auf einheitlichen, leicht auffindbaren Daten, vertrauenswürdigen Datenanreicherungen durch Dritte, kontinuierlichen Aktualisierungen sowie einer starken Governance, Transparenz und Automatisierung basieren und so Vertrauen, Kontrolle und Effizienz in großem Maßstab fördern.
Um einen umfassenden Einblick in die Ergebnisse der Studie "2026 State of Data Integrity and AI Readiness" zu erhalten, nehmen Sie am 25. Februar 2026 am Webinar "The 2026 State of Data Integrity and AI Readiness" mit Experten von Precisely sowie dem Center for Applied AI and Business Analytics der Drexel LeBow University teil. Oder lesen Sie die vollständige Studie hier: 2026 State of Data Integrity and AI Readiness.
Über das LeBow College of Business der Drexel University
Das LeBow Center for Applied AI and Business Analytics bildet Partnerschaften zum Nutzen aktueller und zukünftiger Praktiker, die den transformativen Einfluss von Daten und KI auf Wirtschaft und Gesellschaft erforschen, vorantreiben und Wert schaffen wollen. Das Zentrum verbindet führende Unternehmen mit Dozenten, Forschenden und Studierenden und bietet Zugang zu College-Fachwissen, die Möglichkeit zur Gestaltung von Lehrplänen und einen Talentpool für Kooperationen, Praktika und Beschäftigung. Von angewandter Forschung, Kursprojekten und Thought Leadership bis hin zu MINT-Programmen für junge Menschen und einer engagierten Gemeinschaft von Branchenfachleuten profitieren Organisationen und Studierende gleichermaßen von Kooperationen.
Über Precisely
