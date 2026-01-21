EQS-News: Precisely Software Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

Vierte jährliche Studie: Vertrauen in KI wächst schneller als Einsatzbereitschaft - Defizite bei Datenintegrität bleiben bestehen



Neue Forschungsergebnisse von Precisely und dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University zeigen Lücken in Bezug auf operative Reife, Datenvertrauen und Fähigkeiten auf, wenn Unternehmen versuchen, KI unternehmensweit zu skalieren. BURLINGTON, Mass., 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Precisely , ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute die Ergebnisse seiner vierten jährlichen Studie State of Data Integrity and AI Readiness veröffentlicht. Die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University durchgeführte Studie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 500 leitenden Daten- und Analyseexperten großer Unternehmen in den USA und EMEA und zeigt eine wachsende Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Unternehmen hinsichtlich ihrer KI-Bereitschaft. Die Führungskräfte sind überwiegend davon überzeugt, dass sie für KI bereit sind, doch ihre Antworten deuten auf grundlegende Lücken hin, die den Erfolg von KI erheblich beeinträchtigen könnten. Die in Zusammenarbeit mit dem Center for Applied AI and Business Analytics am LeBow College of Business der Drexel University durchgeführte Studie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 500 leitenden Daten- und Analyseexperten großer Unternehmen in den USA und EMEA. Die Studie zeigt eine wachsende Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Unternehmen hinsichtlich ihrer KI-Bereitschaft. Die Führungskräfte sind überwiegend davon überzeugt, dass sie für KI bereit sind, doch ihre Antworten deuten auf grundlegende Lücken hin, die den Erfolg von KI erheblich beeinträchtigen könnten. "Die Studie zeigt, dass Vertrauen in KI nicht automatisch zu einem ROI führt. Unternehmen handeln schnell, aber viele tun dies ohne die vertrauenswürdigen, kontrollierten Datenfundamente, die für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI erforderlich sind. Diese Diskrepanz bezeichnen wir als "Agentic AI Data Integrity Gap" und sie birgt erhebliche Risiken", so Dave Shuman, Chief Data Officer bei Precisely. "Da KI-Systeme immer autonomer werden, ist Datenintegrität nicht mehr nur ein nettes Extra, sondern eine geschäftliche Notwendigkeit. Unternehmen, die jetzt in integrierte, verbesserte, kontrollierte und kontextualisierte Agentic-Ready-Daten investieren, sind am besten positioniert, um ihre KI-Ambitionen in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen." Die vollständige Studie finden Sie hier: 2026 State of Data Integrity and AI Readiness . Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung von Agentic-Ready-Daten und der Realität

KI hat weiterhin höchste Priorität: 52 % der Befragten gaben an, dass KI den größten Einfluss auf ihre Datenprogramme hat, und 85 % der Befragten berichteten, dass ihr Unternehmen Agentic AI einsetzt. Agentic-Ready-Daten sind für den Return on Investment (ROI) unerlässlich. Die Ende 2025 durchgeführte Studie identifiziert jedoch wichtige Problembereiche in Bezug auf Infrastruktur, Kompetenzen und Datenbereitschaft, da Unternehmen den Übergang von KI-Pilotprojekten zur vollständigen Implementierung anstreben. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören: Eine Reihe von Führungskräften gibt zuversichtlich an, über die erforderliche Infrastruktur (87 %), die erforderlichen Fähigkeiten (86 %) und die erforderliche Datenbereitschaft (88 %) für KI zu verfügen, aber viele geben auch zu, dass die Infrastruktur (42 %), die Fähigkeiten (41 %) und die Datenbereitschaft (43 %) ihre größten Hindernisse sind.

Die meisten Unternehmen geben an, dass sie KI gut mit ihren Geschäftszielen verbinden, doch nur 31 % verfügen über tatsächliche Kennzahlen, die an wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) gekoppelt sind.

43 % der Führungskräfte nennen die Datenbereitschaft als das größte Hindernis für die Ausrichtung der KI auf die Geschäftsziele, und mehr als die Hälfte nennt die Datenqualität als die häufigste Priorität für die Datenintegrität. Data Governance ist ein entscheidender Differenzierungsfaktor

In den letzten 18 bis 24 Monaten hat der Markt einen Wendepunkt erreicht, da sich KI zu handlungsorientierten, agentenbasierten Systemen entwickelt hat. Die Studie zeigt eine deutliche Kluft zwischen Unternehmen mit einer klar definierten Datenstrategie und solchen ohne eine solche Strategie. Führungskräfte, die Wert auf genaue, konsistente und kontextbezogene Daten legen und sich dabei auf eine starke Daten-Governance stützen, geben an, weitaus mehr Vertrauen in ihre Fähigkeit zu haben, KI-Initiativen umzusetzen und zu skalieren. 71 % der Unternehmen mit einer Datenstrategie und einem Data-Governance-Programm geben an, großes Vertrauen in ihre Daten zu haben, gegenüber 50 % ohne solche Strategien.

63 % haben eine Form der KI-Governance etabliert, aber diejenigen, die KI-Governance in bestehende Daten-Governance-Programme integriert haben, verzeichnen noch größere Erfolge.

96 % geben an, dass ihre Unternehmen in Standortdaten und Datenanreicherung durch Dritte investieren, um ihren Daten für KI-Initiativen Kontext hinzuzufügen.

32 % der Führungskräfte, die bereits über eine Datenstrategie und -governance verfügen, erwarten einen positiven ROI aus KI in nur 6 bis 11 Monaten. Fachkräftemangel hält an

Neben den Herausforderungen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit nennt mehr als die Hälfte der Unternehmen (51 %) auch Fachkenntnisse als eine der wichtigsten Voraussetzungen für KI-Initiativen, während sich nur 38 % in Bezug auf die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter und KI-Schulungen sehr gut vorbereitet fühlen. Zu den wichtigsten Bereichen, in denen KI-Kenntnisse fehlen, gehören: Fähigkeit zum Einsatz von KI in großem Maßstab (30 %)

Fachwissen in den Bereichen verantwortungsvolle KI und Compliance (29 %)

Übersetzung von Geschäftsanforderungen in KI-Lösungen (28 %)

Entwicklung von KI-Modellen und grundlegende KI-Kenntnisse (27 %) "Bei der Qualifikationslücke geht es nicht um einen Mangel an Talenten in einem bestimmten Bereich, sondern um den Bedarf an Fachkräften, die gleichzeitig in den Bereichen Daten, Geschäftsstrategie und KI-Governance tätig sein können", sagte Murugan Anandarajan, PhD, Professor und akademischer Direktor am Drexel LeBow Center for Applied AI and Business Analytics. "Diese Tatsache hat erhebliche Auswirkungen darauf, wie Unternehmen und Hochschulen diejenigen auf das Zeitalter der agentenbasierten KI vorbereiten, die in den Arbeitsmarkt eintreten." Der Wandel hin zu Agentic AI erhöht die Anforderungen an die Datenintegrität

Agentic AI verändert die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, indem sie Systeme ermöglicht, die nicht nur Erkenntnisse und Inhalte generieren, sondern auch Maßnahmen ergreifen, Signale interpretieren, Entscheidungen treffen und Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen ausführen. Die Studie unterstreicht, wie unvorbereitet viele auf der Ebene der Datengrundlage sind. Diese mangelnde Vorbereitung hat zu einer Lücke in der Datenintegrität der Agentic AI geführt, also zu einer Diskrepanz zwischen dem aktuellen Stand der Unternehmensdaten und den Anforderungen, die für einen sicheren und effektiven Einsatz der Agentic AI in großem Maßstab erforderlich sind. Unternehmen, die diese Lücke erfolgreich schließen, konzentrieren sich auf Agentic-Ready-Data-Strategien, die auf einheitlichen, leicht auffindbaren Daten, vertrauenswürdigen Datenanreicherungen durch Dritte, kontinuierlichen Aktualisierungen sowie einer starken Governance, Transparenz und Automatisierung basieren und so Vertrauen, Kontrolle und Effizienz in großem Maßstab fördern. Um einen umfassenden Einblick in die Ergebnisse der Studie "2026 State of Data Integrity and AI Readiness" zu erhalten, nehmen Sie am 25. Februar 2026 am Webinar "The 2026 State of Data Integrity and AI Readiness" mit Experten von Precisely sowie dem Center for Applied AI and Business Analytics der Drexel LeBow University teil. Oder lesen Sie die vollständige Studie hier: 2026 State of Data Integrity and AI Readiness. Über das LeBow College of Business der Drexel University

Das LeBow College of Business der Drexel University ist eine erstklassige, AACSB-akkreditierte Business School mit marktorientierten Bachelor-, Master- und Zertifikatsprogrammen, die Studierende darauf vorbereiten, an der Schnittstelle von Wirtschaft und Technologie etwas zu bewirken. Das LeBow Center for Applied AI and Business Analytics bildet Partnerschaften zum Nutzen aktueller und zukünftiger Praktiker, die den transformativen Einfluss von Daten und KI auf Wirtschaft und Gesellschaft erforschen, vorantreiben und Wert schaffen wollen. Das Zentrum verbindet führende Unternehmen mit Dozenten, Forschenden und Studierenden und bietet Zugang zu College-Fachwissen, die Möglichkeit zur Gestaltung von Lehrplänen und einen Talentpool für Kooperationen, Praktika und Beschäftigung. Von angewandter Forschung, Kursprojekten und Thought Leadership bis hin zu MINT-Programmen für junge Menschen und einer engagierten Gemeinschaft von Branchenfachleuten profitieren Organisationen und Studierende gleichermaßen von Kooperationen. Über Precisely

Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de . © 2026 Precisely Software Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Precisely, seine verbundenen Unternehmen und/oder Lizenzgeber behalten sich das Eigentumsrecht an den Informationen vor. Die Vervielfältigung, Verwendung zu Wettbewerbszwecken oder die Erstellung abgeleiteter Werke ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt. Verfügbarkeit nicht garantiert. "Precisely" und zugehörige Marken sind Marken von Precisely; alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5727067/Precisely_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vierte-jahrliche-studie-vertrauen-in-ki-wachst-schneller-als-einsatzbereitschaft--defizite-bei-datenintegritat-bleiben-bestehen-302666056.html



