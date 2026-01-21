IR.on-Studie zum KMU-Anleihejahr 2025

Der deutsche KMU-Anleihemarkt zeigt sich nach Analyse der IR-Agentur IR.on im Jahr 2025 trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds "robust und widerstandsfähig". Zwar ist die Anzahl der Emissionen und das platzierte Volumen leicht zurückgegangen, mit 27 Emissionen und 1,00 Mrd. Euro bleibt das Marktgeschehen jedoch im langfristigen Vergleich auf solidem Niveau und das Anlegerinteresse stabil. Gleichzeitig sind die durchschnittlichen Kupons infolge des niedrigeren Zinsumfelds deutlich auf 7,34 % p.a. gesunken. Insgesamt unterstreicht die Analyse eine stabile Marktaufnahmefähigkeit, hohe Branchendiversifikation - mit Schwerpunkt im Energiesektor - sowie eine leicht verbesserte Emittenten-Kommunikation, die sich positiv auf den Platzierungserfolg auswirkt.

INFO: Die vollständige IR.on-Jahresstudie 2025 zum KMU-Anleihemarkt finden Sie hier

Es folgt eine Zusammenfassung der Studie:

STUDIE der IR.on AG:

Solide Entwicklung trotz schwacher Wirtschaftslage: KMU-Anleihemarkt bleibt in 2025 widerstandsfähig

- 27 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 1,00 Mrd. Euro, rund 9 % unter dem Vorjahreszeitraum, aber im Langzeitvergleich auf solidem Niveau

- Durchschnittlicher Kupon mit 7,34 % p.a. deutlich reduziert (2024: 8,14 % p.a.)

- Hohe Branchendiversifikation: Energiesektor dominiert

- Kolibri Beteiligung, Homann Holzwerkstoffe und FC Schalke 04 mit den größten Emissionen

- Ausgefallenes Anleihevolumen mit 155,0 Mio. Euro analog zum Gesamtmarkt erhöht

- IR.score von Anleiheemittenten leicht verbessert: Positiver Korrelation zum Platzierungserfolg

- Befragte Banken sehen auch für 2026 stabile Entwicklung und erhöhten Transparenzbedarf

Der deutsche KMU-Anleihemarkt hat sich auch 2025 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als bemerkenswert resilient erwiesen. Angesichts von geopolitischen Spannungen, konjunktureller Unsicherheit und volatilen Finanzmärkten zeigte ...

