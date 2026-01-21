Vertriebsvorstand Bernd Steinhart hat die GLOBAL-FINANZ AG zum Jahresende 2025 verlassen und ein neues unabhängiges Beratungshaus gegründet. Mit der BENEFITSTRATEGEN GmbH begleitet Steinhart Arbeitgeber dabei, ihre Mitarbeiter langfristig mit Benefit-Konzepten zu binden. Nach Neuausrichtung des Vertriebs und strukturellen Weichenstellungen bei der GLOBAL-FINANZ AG hat sich Bernd Steinhart zum Jahresende 2025 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen verabschiedet. Der 49-Jährige war seit März 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
