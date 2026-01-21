Gold im Chart-Check: Von Rekord zu Rekord!



Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Goldpreis. In der heutigen Ausgabe geht Jörg Scherer auf das neue Allzeithoch des Edelmetalls ein. Außerdem präsentiert er einige aufschlussreiche Schlüsselmarken, die Sie für die kommende Zeit kennen sollten. Welche Bedeutung das neue Allzeithoch für Gold hat und was das renditetechnisch für den deutschen Leitindex bedeutet, erfahren Sie in diesem Video. Schalten Sie daher ein!



