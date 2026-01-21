Abu Dhabi wird Heimat des neuesten Centre for the Fourth Industrial Revolution mit den Schwerpunkten Quantenphysik, Robotik, Weltraumtechnologie und verwandte KI-Anwendungen

Das Technology Innovation Institute (TII), die Abteilung für angewandte Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC) in Abu Dhabi, und das Weltwirtschaftsforum (WEF) haben die Gründung des Abu Dhabi Centre for Frontier Technologies bekannt gegeben, einem neuen Zentrum, das dem renommierten globalen Netzwerk des WEF Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) angehört.

Technology Innovation Institute and World Economic Forum Announce 'Abu Dhabi Centre for Frontier Technologies' at Davos (Photo: AETOSWire)

Die Kooperation wurde im Rahmen einer feierlichen Unterzeichnung beim Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos formalisiert und markiert einen bedeutenden Schritt zur Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit, um die Zukunft von Schlüsseltechnologien zu gestalten.

Gegründet wurde das Zentrum mit dem klaren Auftrag, bahnbrechende Fortschritte in der Spitzenforschung und -entwicklung zu erzielen, die globale Politik im Bereich neuer Technologien voranzutreiben und die internationale Zusammenarbeit zu fördern, um Innovationen aus dem Labor in die Praxis zu übertragen. Dabei profitiert das Zentrum von der Rolle der VAE als reale Testumgebung für Innovationen. Unterstützt durch ein agiles regulatorisches Umfeld und eine starke Vernetzung zwischen Forschung, Politik und Umsetzung verfügen die VAE über eine einzigartige Plattform für die Erprobung, Einführung und Skalierung neuer Technologien auf nationaler Ebene. Diese Kompetenz wird nun durch das global vernetzte C4IR-Netzwerk des Weltwirtschaftsforums weiter ausgebaut.

Das neue Zentrum positioniert Abu Dhabi als globales Zentrum für wegweisende Forschung im Bereich fortschrittlicher Technologien, mit Fokus auf Quantencomputing, Robotik, Antriebs- und Raumfahrtsysteme sowie den damit verbundenen KI-Anwendungen. Im Zuge dieser strategischen Partnerschaft wird TII Teil eines global vernetzten Innovationsökosystems, das die verantwortungsvolle Einführung transformativer Technologien beschleunigen soll.

Dr. Najwa Aaraj, CEO bei TII, kommentiert: "Die rasante Entwicklung von Zukunftstechnologien schafft die Notwendigkeit und die Chance, deren verantwortungsvolle und effektive Einführung zu steuern. Dieses Zentrum bündelt wissenschaftliche Exzellenz, politische Führung und globale Zusammenarbeit auf einer Plattform. Es verschiebt die Grenzen der Spitzenforschung und übersetzt bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Labor in praktische Anwendungen. Durch die Umsetzung von Innovationen in verantwortungsvoll gesteuerte, skalierbare Lösungen stärken wir die Rolle Abu Dhabis als globaler Hub für Forschung, Innovation und Einfluss."

Mit dieser Ankündigung verstärkt Abu Dhabi die Präsenz der Vereinigten Arabischen Emirate im globalen C4IR-Netzwerk des Weltwirtschaftsforums und reiht sich ein in eine renommierte Gruppe von Zentren in Ländern wie den USA, Deutschland, Saudi-Arabien, Japan und Indien.

Die Aufnahme des Abu Dhabi Centre for Frontier Technologies stärkt die Fähigkeit des C4IR Global Network, die globale Technologieagenda mitzugestalten", so Jeremy Jurgens, Managing Director, World Economic Forum. "Durch die Aufnahme von hochkarätigen Forschungskompetenzen in das Netzwerk wird dieses Zentrum die Industrie dabei unterstützen, Innovationen in praktische, sinnvolle Lösungen zu überführen, die Inklusion, Nachhaltigkeit und Vertrauen in Technologie fördern."

Das Zentrum verfolgt das Ziel, die Grenzen der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet kritischer Spitzentechnologien zu erweitern und zugleich die Vorreiterrolle Abu Dhabis durch Proof-of-Concept-Pilotprojekte, regulatorische Sandkästen und globale Konferenzen zu demonstrieren. Es wird sowohl als Innovationsmotor und strategische Plattform fungieren, die eine verantwortungsvolle Einführung von Technologien fördert und die weltweite Stellung der VAE in Wissenschaft und Innovation stärkt.

