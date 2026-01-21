Die Zertifizierung verbessert die Trainingsunterstützung und baut auf der jahrzehntelangen Partnerschaft von FlightSafety mit der Gulfstream Aerospace Corp. auf

FlightSafety International Inc. (FSI), ein weltweit führender Anbieter von Flugtrainings- und Simulationstechnologie, meldete heute den Erhalt der Zertifizierung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (European Union Aviation Safety Agency, EASA) und der britischen Zivilluftfahrtbehörde (Civil Aviation Authority, CAA) seines Vollflugsimulators (Full Flight Simulator, FFS) für die Gulfstream G700, der sich am Lernzentrum des Unternehmens in Farnborough befindet.

Die Zertifizierung des Simulators, der von FSI entwickelt und gebaut wurde, bestätigt die fortschrittliche Technologie, Genauigkeit und Realitätsnähe des Flugtrainingsgeräts und bescheinigt ihm die Erfüllung der höchsten europäischen und britischen regulatorischen Standards. Der FFS wird für das Anfangs-, Auffrischungs- und weiterführende Pilotentraining auf den Flugzeugmustern G700 und Gulfstream G800 genutzt und erweitert damit den weltweiten Zugang zu hochgradig realitätsnahem Flugtraining.

"Die Zertifizierung des G700-Simulators in Farnborough bekräftigt das langjährige Engagement von FSI zur Unterstützung von Gulfstream-Betreibern in ganz Europa", sagte David Mann, Farnborough Centre Manager, FlightSafety International. "Sie erweitert den Zugang zu weiterführendes Training in der Region und ermöglicht den Piloten einen besseren Zugriff auf ein realistisches, erstklassiges Training, das die höchsten regulatorischen Standards erfüllt."

FSI ist seit fast 50 Jahren in Europa tätig, wo Farnborough eines seiner Vorzeige-Lernzentren in der Region ist. Der Betrieb in Farnborough betreut zahlreiche Kunden aus der Geschäftsfliegerei und baut seine Ressourcen weiter aus, um die steigende Nachfrage von europäischen und internationalen Betreibern zu decken. Die neue Zertifizierung folgt auf die von FSI angekündigte geplante Expansion am Farnborough Learning Centre zur weiteren Stärkung der langfristigen Investition des Unternehmens in die Reichweite seines Trainingsangebots in der Region.

Über FlightSafety International Inc.

FlightSafety International Inc. ist das weltweit führende Unternehmen für professionelle Flugausbildung und Anbieter von Flugsimulatoren, visuellen Systemen und Displays für Bildungs-, kommerzielle, staatliche und militärische Organisationen. Das Unternehmen erhöht die Sicherheitsstandards in der gesamten Luftfahrtbranche durch strenge Schulungen für Piloten, Techniker und andere Fachkräfte aus über 170 Ländern. FlightSafety ist seit über 70 Jahren im Geschäft und betreibt derzeit die weltweit größte Flotte moderner Vollflugsimulatoren in Lernzentren und Schulungsstätten auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter flightsafety.com.

