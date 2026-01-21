Manor AG
Basel, 21. Januar 2026 - Gute Basics sind die Grundlage jedes Zuhauses. Die Home Essentials von Manor stehen für schlichte Ästhetik, verlässliche Qualität und vielseitige Kombinierbarkeit. In den Bereichen Bettwaren, Bad und Geschirr bietet Manor ein Sortiment, das im Alltag überzeugt und Raum für individuelle Akzente lässt. Zeitlos im Design, hochwertig in der Verarbeitung und bewusst zurückhaltend - Essentials, auf die man aufbauen kann.
Die Home Essentials von Manor sind bewusst schlicht gehalten und auf das Wesentliche reduziert. Sie bieten gute Qualität zu fairen Preisen und bilden eine stabile Grundlage für jeden Wohnstil. Ein Sortiment, das nicht kurzlebigen Trends folgt, sondern langfristig überzeugt - vielseitig, kombinierbar und zuverlässig.
Die Essentials decken die zentralen Wohnbereiche Bett, Bad und Tisch ab und setzen überall dort an, wo Qualität im Alltag zählt. Klare Farben, zeitlose Formen und sorgfältig ausgewählte Materialien ziehen sich durch das gesamte Sortiment. Alle Produkte sind so gestaltet, dass sie sich mühelos kombinieren lassen und als verlässliche Basis dienen - ob pur eingesetzt oder als Ausgangspunkt für persönliche Akzente.
Bettwaren - zeitlose Ruhe für jeden Tag
Die Essentials bei den Bettwaren setzen auf natürliche Materialien, klare Farben und unterschiedliche Haptiken. Leinen, Perkal, Satin oder Seide sorgen für individuellen Schlafkomfort - von kühl und frisch bis weich und anschmiegsam. Die Designs bleiben bewusst ruhig und lassen sich mühelos kombinieren. So entsteht eine Basis, die sich Saison für Saison erweitern lässt und langfristig Freude bereitet.
Tisch - schlichte Formen für Alltag und Gäste
Ob Frühstück, Familienessen oder Dinner mit lieben Freunden: Das Essentials-Geschirr von Manor steht für zeitlose Formen in neutralem Weiss. Die verschiedenen Linien reichen von modern bis klassisch und lassen sich untereinander kombinieren. Einzelteile ergänzen die Sets flexibel und machen das Sortiment zu einem verlässlichen Begleiter für den Alltag wie auch für besondere Anlässe.
Bad - Qualität, die man täglich spürt
Im Bad stehen Komfort und Langlebigkeit im Mittelpunkt. Weiche Frottier-Qualitäten, Bio-Baumwolle oder moderne Waffelstrukturen bieten für unterschiedliche Vorlieben die passende Basis. Die Farbwelt bleibt ruhig und zeitlos, ergänzt durch wechselnde Nuancen. Handtücher und Badtextilien, die sich leicht kombinieren lassen und im Alltag bestehen.
