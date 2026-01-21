Manor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Manor Essentials für zu Hause: zeitlose Basics mit Stil und Qualität



21.01.2026 / 16:00 CET/CEST





Medienmitteilung Basel, 21. Januar 2026 - Gute Basics sind die Grundlage jedes Zuhauses. Die Home Essentials von Manor stehen für schlichte Ästhetik, verlässliche Qualität und vielseitige Kombinierbarkeit. In den Bereichen Bettwaren, Bad und Geschirr bietet Manor ein Sortiment, das im Alltag überzeugt und Raum für individuelle Akzente lässt. Zeitlos im Design, hochwertig in der Verarbeitung und bewusst zurückhaltend - Essentials, auf die man aufbauen kann. Die Home Essentials von Manor sind bewusst schlicht gehalten und auf das Wesentliche reduziert. Sie bieten gute Qualität zu fairen Preisen und bilden eine stabile Grundlage für jeden Wohnstil. Ein Sortiment, das nicht kurzlebigen Trends folgt, sondern langfristig überzeugt - vielseitig, kombinierbar und zuverlässig. Die Essentials decken die zentralen Wohnbereiche Bett, Bad und Tisch ab und setzen überall dort an, wo Qualität im Alltag zählt. Klare Farben, zeitlose Formen und sorgfältig ausgewählte Materialien ziehen sich durch das gesamte Sortiment. Alle Produkte sind so gestaltet, dass sie sich mühelos kombinieren lassen und als verlässliche Basis dienen - ob pur eingesetzt oder als Ausgangspunkt für persönliche Akzente. Bettwaren - zeitlose Ruhe für jeden Tag Die Essentials bei den Bettwaren setzen auf natürliche Materialien, klare Farben und unterschiedliche Haptiken. Leinen, Perkal, Satin oder Seide sorgen für individuellen Schlafkomfort - von kühl und frisch bis weich und anschmiegsam. Die Designs bleiben bewusst ruhig und lassen sich mühelos kombinieren. So entsteht eine Basis, die sich Saison für Saison erweitern lässt und langfristig Freude bereitet.

Manor Perkal-Duvetbezug , CHF 59.95, Manor Perkal-Kissenbezug , CHF 18.95

Manor Lindo Leinen-Duvetbezug , CHF 159.-, Manor Perkal-Duvetbezug , CHF 79.95, Manor Seiden-Kissenbezug , CHF 49.95, Manor Satin-Duvetbezug , CHF 179.-

Manor Satin-Duvetbezug , CHF 129.-, Manor Satin-Kissenbezug , CHF 29.95 Tisch - schlichte Formen für Alltag und Gäste Ob Frühstück, Familienessen oder Dinner mit lieben Freunden: Das Essentials-Geschirr von Manor steht für zeitlose Formen in neutralem Weiss. Die verschiedenen Linien reichen von modern bis klassisch und lassen sich untereinander kombinieren. Einzelteile ergänzen die Sets flexibel und machen das Sortiment zu einem verlässlichen Begleiter für den Alltag wie auch für besondere Anlässe.

Manor Dinnerset Crema , CHF 89.95, Manor Dinnerset Crema Optic , CHF 109.-, Manor Dinnerset Swing , CHF 139.-, Manor Dinnerset Pearl , CHF 139.-, Manor Dinnerset Piazza , CHF 169.-, Manor Dinnerset Vanilla , CHF 79.95 Bad - Qualität, die man täglich spürt Im Bad stehen Komfort und Langlebigkeit im Mittelpunkt. Weiche Frottier-Qualitäten, Bio-Baumwolle oder moderne Waffelstrukturen bieten für unterschiedliche Vorlieben die passende Basis. Die Farbwelt bleibt ruhig und zeitlos, ergänzt durch wechselnde Nuancen. Handtücher und Badtextilien, die sich leicht kombinieren lassen und im Alltag bestehen.

Manor Badetuch Color Frottier , CHF 29.95, Manor Handtuch Color Frottier , CHF 9.95, Manor Gästehandtuch Color Frottier , CHF 6.95, Manor Seiftuch Color Frottier , CHF 2.95

Manor Duschtuch Deluxe aus Bio-Baumwolle , CHF 59.95, Manor Duschtuch Frottier , CHF 19.95, Manor Duschtuch Mykonos Waffle , CHF 34.95, Weseta Badetuch Dreampure , CHF 240.-

Manor Duschtuch Deluxe Bio , CHF 59.95, Manor Gästehandtuch Deluxe Bio , CHF 18.95 Die Medienmitteilung finden Sie online auf myNews: Manor Essentials für zu Hause: zeitlose Basics mit Stil und Qualität Bildmaterial

Als grösste Warenhausgruppe der Schweiz hat Manor das Ziel, ihre Kund*innen mit einem Omnichannel und einem 360-Grad-Erlebnis zu begeistern - sowohl physisch in den Warenhäusern wie auch online auf manor.ch und mit der Manor App. Zur Manor Gruppe gehören 56 Manor Warenhäuser, 23 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 6800 Mitarbeitende.

Bei Manor Food liefern bereits heute ca. 700 lokale Produzent*innen im Rahmen des Manor Nachhaltigkeitsprogramms «Lokal» u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5000 lokalen Produkten, mit denen Landwirt*innen und lokale Unternehmen unterstützt werden sowie der lokale Anbau gefördert wird. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 km verwendet.

