21.01.2026

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Pharming Group NV Company Name: Pharming Group NV ISIN: NL0010391025 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 21.01.2026 Target price: €2.60 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes



First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 2.40 to EUR 2.60.



Abstract:

On 8 January Pharming released preliminary 2025 revenues. Last year's topline rose ca. 27% to USD376m (2024: USD297m) and was USD1m above the upper end of the guidance range of USD365m-USD375m. Management also commented that FY/25 operating expenses are expected within the guided range of USD304m-USD308m. In our view, the preliminary revenue figures will further allay fears of a loss of market share by Pharming's hereditary angioedema drug, Ruconest (intravenous administration), to Kalvista's recently launched (July 2025) orally administered product, Ekterly. We expect Pharming to generate further robust sales growth in 2026 (+21%), driven in particular by accelerating growth in sales of Joenja/leniolisib for APDS (activated phosphoinositide 3-kinase delta syndrome) following the expected approval of the drug for pediatric patients, geographic expansion, and reclassification of patients with a Variant of Uncertain Significance. Further important newsflow scheduled for this year includes read-outs of two phase two studies of leniolisib, one in patients 12 to 75 years old with immune dysregulation in primary immunodeficiencies, and another in patients 12 to 75 years old with immune dysregulation in common variable immunodeficiency. Each of these indications is a potential blockbuster (annual revenue >USD1bn). Looking out to next year, we expect the read-out of the pivotal phase 2 study of KL1333 in patients 18 years or older with primary mitochondrial disease-another potential blockbuster. We have raised our price target from €2.40 to €2.60 to reflect better than expected preliminary 2025 revenue and maintain our Buy recommendation (upside: 74%).





First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,40 auf EUR 2,60.



Zusammenfassung:

Am 8. Januar veröffentlichte Pharming vorläufige Umsatzzahlen für 2025. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um ca. 27% auf USD376 Mio. (2024: USD297 Mio.) und lag damit USD1 Mio. über dem oberen Ende der Prognosespanne von USD365 Mio. bis USD375 Mio. Das Management erklärte außerdem, dass die Betriebskosten für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich innerhalb der Prognosespanne von USD304 Mio. bis USD308 Mio. liegen werden. Unserer Ansicht nach werden die vorläufigen Umsatzzahlen die Befürchtungen weiter zerstreuen, dass Pharmings Medikament Ruconest gegen hereditäres Angioödem (zur intravenösen Verabreichung), an das kürzlich (im Juli 2025) eingeführte oral verabreichte Produkt Ekterly von Kalvista Marktanteile verlieren könnte. Wir gehen davon aus, dass Pharming im Jahr 2026 ein weiteres robustes Umsatzwachstum (+21%) erzielen wird, das insbesondere durch das beschleunigte Umsatzwachstum von Joenja/leniolisib für APDS (aktiviertes Phosphoinositid-3-Kinase-Delta-Syndrom) nach der erwarteten Zulassung des Medikaments für pädiatrische Patienten, die geografische Expansion, und die Neuklassifizierung von Patienten mit einer Variante von unklarer Bedeutung getrieben wird. Weitere wichtige Neuigkeiten, die für dieses Jahr geplant sind, umfassen die Ergebnisse von zwei Phase-II-Studien mit leniolisib, eine bei Patienten im Alter von 12 bis 75 Jahren mit Immundysregulation bei primären Immundefekten und eine weitere bei Patienten im Alter von 12 bis 75 Jahren mit Immundysregulation bei allgemeiner variabler Immundefizienz. Jede dieser Indikationen ist ein potenzieller Blockbuster (Jahresumsatz > USD1 Mrd.). Mit Blick auf das nächste Jahr erwarten wir die Veröffentlichung der Ergebnisse der entscheidenden Phase-2-Studie zu KL1333 bei Patienten ab 18 Jahren mit primärer mitochondrialer Erkrankung - ein weiteres potenzielles Blockbuster-Produkt. Wir haben unser Kursziel von €2,40 auf €2,60 angehoben, um die besser als erwarteten vorläufigen Ergebnisse für 2025 widerzuspiegeln, und behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 74%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.









You can download the research here: PHARM_NA-2026-01-21_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



