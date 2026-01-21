Wien (ots) -- Über 10.000 Aktien und ETFs können ab dem 29. Januar für 1 Euro pro Trade gehandelt werden, transparent ohne versteckte Provisionen.- Erstmals wird das größte Krypto- sowie Aktien- und ETF-Angebot Europas in einer App zusammengeführt.- All das im gewohnten Bitpanda Ecosystem mit kostenlosen Ein- und Auszahlungen, gratis Sparplänen oder Limit Orders.- Der zweifache Oscar-Preisträger Christoph Waltz, einer der renommiertesten Schauspieler seiner Generation, wird im Rahmen einer paneuropäischen Partnerschaft Markenbotschafter von BitpandaBitpanda bringt am 29. Januar erstmals das umfassendste Investmentangebot Europas in eine voll regulierte App. Mit dem Launch von über 10.000 Aktien und ETFs können Kundinnen und Kunden künftig aus dem Vollen schöpfen. In Kombination mit dem größten Krypto-Angebot Europas sowie dem Handel mit Edelmetallen entsteht damit das umfangreichste Investmentangebot in einer easy-to-use App.Bitpanda ermöglicht Investitionen in ganze sowie Bruchteile von Aktien und ETFs. Das Angebot umfasst rund 8.000 Aktien und 2.500 ETFs zu einer Pauschalgebühr von 1 Euro pro Transaktion, ohne Depotgebühren sowie ohne Payment for Order Flow. Eine automatische Steuerabfuhr steht ab dem Start für Nutzerinnen und Nutzer in Österreich und Deutschland zur Verfügung. Zusätzlich profitieren Kundinnen und Kunden von den bewährten Vorteilen des Bitpanda Ecosystems, darunter keine Ein- und Auszahlungsgebühren, ein breites Feature-Set über alle Assetklassen hinweg wie zum Beispiel Limit Orders sowie eine intuitive und einfache Nutzung.Bitpanda setzt konsequent auf Transparenz und Einfachheit. Kundinnen und Kunden können ihr Portfolio mit nur wenigen Klicks übertragen und so ihr gesamtes Investmentportfolio in einer einzigen App verwalten.Darüber hinaus baut Bitpanda seine bereits marktführende Qualität im Kundenservice weiter aus und bietet einen 24/7-Support über sämtliche Kanäle in ganz Europa an.Eric Demuth, Chairman und Co-Founder von Bitpanda, sagt: "Wir haben vor elf Jahren Krypto erstmals einfach und sicher für alle zugänglich gemacht. Jetzt folgt die nächste Evolution für Bitpanda und für den Finanzmarkt: Erstmals bringen wir alle Märkte und Assetklassen in eine einzige, Millionen von Kunden bereits vertraute, App. Ohne Kompromisse."Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO von Bitpanda, ergänzt: "Mit unserer Flat-Fee von 1 Euro pro Trade sowie kostenlosen Sparplänen auf Aktien und ETFs senken wir die Eintrittshürden und machen Investieren genauso einfach und intuitiv wie in unserem marktführenden Krypto-Angebot."Die Evolution zur größten Investment App Europas wird von einer umfangreichen Kommunikationskampagne begleitet. Als Markenbotschafter fungiert Christoph Waltz, der das Gesicht der crossmedial ausgespielten Kampagne ist. Ergänzt wird diese durch zahlreiche Aktivierungsmaßnahmen wie unter anderem eine Twitch Streamer Challenge sowie eine Reihe von Educational-Content-Formaten.Über BitpandaBitpanda ist ein führender europäischer Broker für Krypto-Assets und andere digitale Vermögenswerte. Mit einer Auswahl von mehr als 650 Krypto-Assets, neun Indizes, vier Edelmetallen sowie über 10.000 Aktien, börsengehandelten Fonds (ETFs) und börsengehandelten Rohstoffen (ETCs) bietet Bitpanda eines der umfassendsten digitalen Anlageangebote in Europa.Mit mehr als 7 Millionen registrierten Nutzerinnen und Nutzern sowie zahlreichen erstklassigen institutionellen Partnern hat sich Bitpanda einen starken Ruf in Sachen Vertrauen erarbeitet. Dieser basiert auf dem konsequenten Bekenntnis zu hohen regulatorischen Anforderungen und Sicherheitsstandards. Bitpanda verfügt über die erforderlichen Lizenzen, um seine Dienstleistungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum sowie im Vereinigten Königreich anzubieten.Neben dem Hauptsitz in Wien unterhält Bitpanda Büros in Barcelona, Berlin, Bukarest, Dubai, London, Malta, Mailand und Zürich.DisclaimerDiese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar. Sie ist keine Anlageberatung und kann eine solche auch nicht ersetzen. Es wird keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Aktualität der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder Meinungen übernommen; eine Haftung oder ein Vertrauen hierauf ist ausgeschlossen. Investitionen in Krypto-Assets sind mit Risiken verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger. Bitte informieren Sie sich eigenständig und umfassend, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.Pressekontakt:public imaging GmbHHanna DudenhausenPhone: +49 (0) 151 - 291 091 26E-Mail: bitpanda@publicimaging.deOriginal-Content von: Bitpanda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181889/6201154