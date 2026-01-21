Frankfurt/Main (ots) -Insulin Levemir wird ab 2026 nicht mehr verfügbar seinFalls Sie Diabetes-Patient oder -Patientin sind und mit Levemir therapiert werden, sollten Sie folgendes beachten: Dieses langwirksame Insulin wird ab 2026 nicht mehr verfügbar sein. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) gibt hier (https://www.ddg.info/pressebereich/ddg-11/2024-1/immer-weniger-humaninsuline-verfuegbar) weiterführende Informationen.Was jetzt wichtig istWenn Sie betroffen sind, sollten Sie frühzeitig auf Ihren behandelnden Arzt oder ihre behandelnde Ärztin zugehen und eine alternative Behandlung besprechen. Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl möglicher Alternativen, auf die eine Umstellung erfolgen kann.Was Sie jetzt tun können- Vereinbaren Sie einen Termin: Besprechen Sie, welche Alternativen für Ihre Therapie infrage kommen und wie die Umstellung am besten gestaltet werden kann.- Vorbereitung auf das Gespräch: Notieren Sie Ihre Fragen, z.B. welche Insuline geeignet sind oder wie sich die Umstellung auf den Alltag auswirken kann.- Schon jetzt informieren: Sie können sich schon jetzt über mögliche Behandlungen informieren, z.B. hier: https://www.mein-leben-mit.info/diabetes/behandlung/kompaktinfo oder nutzen Sie das umfangreiche Informationsangebot der DDG oder Deutschen Diabetes Hilfe.Die Besprechung der Umstellung auf ein anderes Insulin mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin ist ein wichtiger Schritt, damit mit der richtigen Unterstützung die Umstellung sicher und erfolgreich gelingt. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird Sie umfassend beraten und gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre individuelle Situation finden.Quellen & weitere Informationen1. https://www.mein-leben-mit.info/diabetes/ (abgerufen am 09. Dezember 2025)2. Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) - https://www.ddg.info (abgerufen am 09. Dezember 2025)3. Deutsche Diabetes Hilfe (diabetesDE) - https://www.diabetesde.org (abgerufen am 09. Dezember 2025)Über SanofiSanofi ist ein forschendes Biopharma-Unternehmen, das KI anwendet und sich dafür einsetzt, das Leben der Menschen zu verbessern und verantwortungsvoll zu wachsen. Wir wenden unser tiefgreifendes Verständnis des Immunsystems an, um weltweit Millionen von Menschen lebensrettende Impfstoffe und Behandlungsoptionen anzubieten. Von unserer innovativen Pipeline könnten Millionen weitere Menschen profitieren. Unsere Mitarbeitenden eint eine Bestimmung: Wir erforschen die Wunder der Wissenschaft, um das Leben der Menschen zu verbessern. Das inspiriert uns, Fortschritte und einen Mehrwert für unsere Mitarbeitenden sowie die Gesellschaft zu erzielen, indem wir die dringendsten Herausforderungen unserer Zeit im Gesundheitswesen, der Umwelt und Gesellschaft adressieren.Sanofi ist an den Börsen EURONEXT: SAN und NASDAQ: SNY gelistetMAT-DE-2505340-1.0-01/2026Pressekontakt:Martina Wolters | presse@sanofi.comOriginal-Content von: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71182/6201148