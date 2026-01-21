Berkshire Hathaways neuer CEO Greg Abel bereitet womöglich den Abschied von Kraft Heinz vor. Eine Pflichtmeldung öffnet die Tür für den Verkauf fast aller Anteile. Die Aktie rutscht ab. Damit könnte sich die Investmentgesellschaft von einer seltenen Fehlinvestition des Altmeisters Warren Buffett trennen.Berkshire Hathaway zieht sich womöglich aus einem seiner bekanntesten Engagements zurück. Der US-Konzern hat die Möglichkeit registrieren lassen, bis zu 325,4 Millionen Aktien von Kraft Heinz zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
