STREAMWIDE wurde von UPCAD (Unified Platform for Communication and Dispatch) auf den Philippinen ausgewählt, um seine kritische Kommunikationsplattform der nächsten Generation für Ersthelfer zu betreiben, die in die nationalen 911-Notrufzentralen integriert ist.

Durch diese Zusammenarbeit integriert UPCAD die bewährte missionskritische Technologie von STREAMWIDE in die nationalen 911-Dienste. Die neue Lösung soll eine unterbrechungsfreie, sichere und zuverlässige Kommunikation in Notfällen gewährleisten und so schnellere Reaktionszeiten, ein verbessertes Situationsbewusstsein und eine erhöhte öffentliche Sicherheit ermöglichen.

Durch die direkte Integration mit den 911-Notrufzentralen ermöglicht die Plattform den Echtzeit-Austausch kritischer Informationen wie Standort des Anrufers, Details zum Vorfall und Reaktionsstatus mit Ersthelfern und Einsatzleitern.

Über unsere API integriert die Plattform digitale Workflow-Funktionen, sodass Informationen nahtlos in dasselbe System fließen können. Dies ermöglicht eine aktuelle Berichterstattung und gleichzeitig die automatische Erstellung von Vorfall-Workflows, die Zuweisung von Aufgaben, die Überwachung des Fortschritts und die Erfassung von Echtzeit-Updates Funktionen, die in älteren LMR-Systemen nicht verfügbar sind.

Im Gegensatz zu reinen Sprachfunkkommunikationen bietet dieser integrierte Ansatz Disponenten, Einsatzkräften und Vorgesetzten ein gemeinsames Lagebild durch Vorfallhistorie, automatisierte Berichterstattung, standardisierte Betriebsverfahren und Echtzeit-Transparenz. Durch die Kombination von digitalen Workflows mit Sprach- und Kollaborationsfunktionen unterstützt die Plattform eine schnellere Entscheidungsfindung, eine verbesserte Koordination und die Verantwortlichkeit während des gesamten Vorfallzyklus.

Die Plattform schließt die Lücke zwischen der Annahme von Notrufen und den Einsätzen vor Ort und stellt sicher, dass in Stresssituationen keine wichtigen Informationen verloren gehen. Disponenten und Einsatzteams können über ein einheitliches System zusammenarbeiten, das Sprach-, Daten- und Multimedia-Kommunikation unterstützt.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Direkte Integration mit 911-Callcenter-Systemen für den Informationsaustausch in Echtzeit

Einsatzkritische Sprach- und Datenkommunikation mit hoher Verfügbarkeit und Redundanz

Sichere und verschlüsselte Kanäle zum Schutz sensibler Notfalldaten

Echtzeit-Standortverfolgung und Situationsaktualisierungen für eine schnellere Entscheidungsfindung

Skalierbare Architektur zur Unterstützung von städtischen, regionalen oder nationalen Notfallnetzwerken

Pascal Beglin, CEO von STREAMWIDE, kommentierte:

"Die Bereitstellung vertrauenswürdiger, missionskritischer Technologie auf höchstem Niveau ist für unsere Mission von zentraler Bedeutung. Die Partnerschaft mit einer führenden Behörde für öffentliche Sicherheit auf den Philippinen unterstreicht das Vertrauen in unsere Fähigkeiten und spiegelt die bewährte Reife unserer Lösungen für Ersthelfer wider. Wir sind besonders stolz darauf, dass die Integration unserer Plattform in die nationalen 911-Dienste in Kombination mit digitalen Workflows und Sprachkollaborationsfunktionen die operative Effizienz, das Situationsbewusstsein und die Koordination der Ersthelfer vor Ort direkt verbessern wird.

Die Auswahl durch UPCAD ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Expansion im asiatisch-pazifischen Raum und stärkt unsere Fähigkeit, sichere, widerstandsfähige und innovative missionskritische Dienste in großem Maßstab bereitzustellen."

Rob Llaguno, Country Manager und Projektleiter für das einheitliche nationale 911-Projekt, kommentierte:

"Es ist eine Ehre, dieses revolutionäre Projekt voranzutreiben, das die Kommunikation zwischen unserer Polizei, Feuerwehr und den 911-Notrufdiensten vereinheitlichen wird.

Die Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten sind zahlreich: Die Überbrückung der Kommunikation bei Katastrophen und Notfällen, die Bewältigung nationaler Ereignisse, die Bereitstellung missionskritischer Kommunikationslösungen, Multimedia-Tools für die Zusammenarbeit und Funktionen der nächsten Generation für Einsatzleiter vor Ort verbessern die Koordination und das Situationsbewusstsein der Einsatzkräfte erheblich. Diese neue Effizienzstufe sorgt für mehr Sicherheit sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Ersthelfer."

STREAMWIDE ist ein anerkannter weltweit führender Anbieter von sicheren, missionskritischen und geschäftskritischen Kommunikationslösungen. STREAMWIDE genießt das Vertrauen von Behörden und Unternehmen weltweit und liefert innovative Plattformen, die Ausfallsicherheit, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit vereinen. Seine Lösungen ermöglichen es Organisationen in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Verteidigung, Energie, Transport und Industrie, effizienter zusammenzuarbeiten, schneller zu reagieren und mit maximaler Sicherheit in den anspruchsvollsten Umgebungen zu arbeiten.

