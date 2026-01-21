Der Goldpreis steigt - wie profitieren Anleger am besten? Goldminenfonds bieten hohe Renditen ohne den Kauf von physischem Gold. Wir zeigen Ihnen die drei besten Fonds, die 2025 mit Spitzenrenditen von bis zu 166? Prozent glänzten. Gold verzeichnete in den letzten Monaten einen regelrechten Boom - doch wie können Anleger davon profitieren, ohne direkt in physisches Gold zu investieren? Goldminenfonds bieten eine attraktive Möglichkeit, vom Goldpreisanstieg zu profitieren, während sie gleichzeitig das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
