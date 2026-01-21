EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Heidelberg, 21. Januar 2026 - Auf Basis vorläufiger Berechnungen erzielte die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 296 Mio. € und übertraf damit die Prognose von 280 Mio. € bis 295 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert von 254,8 Mio. € konnte der Umsatz um rund 16 % gesteigert werden.
Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung und operativen Prozessverbesserungen liegt das EBIT bei rund 47 Mio. € und ebenfalls über der prognostizierten Bandbreite von 34 Mio. € bis 46 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert von 28,6 Mio. € entspricht dies einer Steigerung von rund 64 %.
Der Auftragseingang weist wie prognostiziert ein Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins aus und liegt bei rund 345 Mio. €.
Die Angaben dieser Meldung basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht.
