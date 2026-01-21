Für 2026 plant TSMC Investitionen von 52 bis 56 Mrd. $ (+ 37 %). DerNettogewinn stieg im Q4 2025 um 35 % auf 505,7 Mrd. TWD und lag damit 5,7 % über denAnalystenerwartungen. Der Umsatz legte um 20,5 % auf 1,046 Bio. TWD (umgerechnet33,1 bis 33,7 Mrd. $) zu. Für Q1 2026 stellt TSMC 34,6 bis 35,8 Mrd. $ Umsatz in Aussichtund damit bis zu 40 % Plus. TSMC baut die US-Präsenz in Arizona aus und betont denKundennutzen statt politischen Drucks, da die wichtigsten KI-Kunden vor allem in den USAangesiedelt seien. Mit einem KGV von 21 ist die Aktie trotz der bisherigen Kursgewinnenicht zu teuer.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 04.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Grönland - cool bleiben
- ZEW sendet Lichtblick
- RICHEMONT: Rücksetzer als Kaufchance?
- ATI ist kein Schnäppchen mehr, aber ...
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 04.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Grönland - cool bleiben
- ZEW sendet Lichtblick
- RICHEMONT: Rücksetzer als Kaufchance?
- ATI ist kein Schnäppchen mehr, aber ...
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
© 2026 Bernecker Börsenbriefe