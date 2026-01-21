Offenbach am Main (ots) -Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) hat am 21. Januar 2026 ihre erste Euro-Benchmark-Anleihe des Jahres erfolgreich an den Markt (ISIN: DE000A3SJZ68) gebracht. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,125 Prozent bei einer Emissionsrendite von 3,183 Prozent. Das Orderbuch war mit ca. 1,5 Mrd. Euro stark überzeichnet. Die 70 Orders stammten zu 67 Prozent von deutschen und der Rest von internationalen Investoren, wobei Banken erneut die größte Gruppe darstellten. Der Emissionserlös dient der Refinanzierung des HessenFonds, des Kommunalen Schutzschirms und dem allgemeinen Funding Bedarf des laufenden Geschäftsjahres."Das große Interesse an unserer aktuellen Anleiheemission bestätigt das Vertrauen der Investoren in die nachhaltige Finanzstrategie der WIBank sowie in die wirtschaftliche Stärke des Landes Hessen", erklärt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank. "Die erneut erfolgreiche Platzierung ermöglicht es, unserer Verantwortung als Förderbank gerecht zu werden und durch die Finanzierung wichtiger Infrastrukturprojekte die nachhaltige Entwicklung der Städte und Gemeinden in Hessen weiterhin aktiv zu fördern."Christian Forma, Leiter Treasury-Fördergeschäft WIBank, ergänzt: "Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld konnten wir als stabile Emittentin erneut ein starkes Zeichen setzen. Die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe bestätigt die Attraktivität unseres Emissionsportfolios und unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Verlässlichkeit unserer Refinanzierungsstrategie. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung zentraler Förderaufgaben in Hessen."Die Anleihe ist die zehnte Euro-Benchmark-Transaktion der WIBank seit 2012. Wie bei allen Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mit der Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. Daher erhält die WIBank von der Ratingagentur Standard & Poor's die gleiche Bewertung von "AA+" wie das Land Hessen als Gewährträger und Garantiegeber.Pressekontakt:Claudia UngeheuerLeiterin Presse und ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 (0)69 9132-3716E-Mail: claudia.ungeheuer@wibank.deOriginal-Content von: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103206/6201179