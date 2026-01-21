Der Bitcoin-Kurs steht aktuell weiter unter Druck. Nun sieht ein Trader die Gefahr eines deutlichen Crashs gekommen. Das müssen Anleger jetzt wissen: Trader warnt vor einem Crash Peter Brandt, ein seit Jahrzehnten angesehener Händler von Rohstoffen & Co., hat kürzlich auf der Social-Media-Plattform X vor einem Absturz beim Bitcoin gewarnt. Seiner Analyse zufolge würde die Kryptowährung im aktuellen Umfeld deutlich an Dynamik verlieren und die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
