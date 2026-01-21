© Foto: GIAN EHRENZELLER - KEYSTONEIn seiner mit Spannung erwarteten Ansprache in Davos erklärt der US-Präsident, dass er "keine Gewalt einsetzen" wolle, um Grönland zu einem Teil der USA zu machen. Die globalen Aktienmärkte atrmen auf.Seine Regierung wolle unverzüglich mit Verhandlungen beginnen, um Grönland zu kaufen, so Trump am Mittwoch beim Wirtschaftsgipfel in den Schweizer Alpen. Aber er werde keine militärische Gewalt einsetzen. Diese Äußerung kam nach Tagen steigender Spannungen und sorgte für Erleichterung bei Investoren, die um die Stabilität der Märkte besorgt waren. Wörtlich sagte Trump: "Wir haben nie um etwas gebeten und wir haben nie etwas bekommen. Wir werden wahrscheinlich auch nichts bekommen, es sei denn, …Den vollständigen Artikel lesen
