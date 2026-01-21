Die Allianz Trade Schadenstatistik gibt einen Einblick in die Entwicklung von Unternehmensschäden - und die Entwicklung scheint klar: Mit technologischem Fortschritt gibt es auch mehr Ärger von Wirtschaftskriminellen. Künstliche Intelligenz spielt Wirtschaftskriminellen in die Hände - so beginnt die Pressemitteilung der Allianz Trade Schadenstatistik. Denn sie werden immer professioneller und schlagen häufiger zu. Bei Unternehmen entstehen so auch immer größere finanzielle Schäden. Insbesondere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact