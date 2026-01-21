Dass sich US-Präsident Donald Trump heute in Davos mehr über verlustbringende Windräder ausließ, statt in der Grönland-Frage zu eskalieren, hat am deutschen Aktienmarkt Schlimmeres verhindert und den DAX von seinem Jahrestief um über 200 Punkte wieder nach oben klettern lassen. Auch wenn Trump in seiner Rede von seinen Ambitionen bezüglich Dänemarks Territorium nicht abgerückt ist, sorgte zumindest der Ausschluss von militärischer Gewalt zur Erreichung seines Ziels für Erleichterung auf den Finanzplätzen rund um den Globus. Das Thema ist jetzt zwar nicht vom Tisch, aber der Zündstoff etwas herausgenommen.

Bleibt die Frage, wie die Europäische Union morgen auf die Zollandrohungen aus dem Weißen Haus vom Wochenende reagieren wird. Denn diese hat Trump bislang nicht zurückgenommen und es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass er dies in den kommenden Stunden noch tun wird. So bleibt die Gefahr einer Spirale aus Zöllen, Gegenzöllen und anderen handelspolitischen Maßnahmen bestehen, was den Aktienmarkt bis zu einer endgültigen Lösung des Problems lähmen dürfte.

Damit ist eine Stabilisierung im DAX im übrigen Wochenverlauf zwar möglich, zu einer Erholung müsste sich dieses Thema aber sicherlich noch weiter entschärfen. Die Börsen bleiben damit weiter politisch bestimmt, während Unternehmensnachrichten wie die Zahlen des Streaming-Anbieters Netflix oder die Übernahmespekulationen um den Medizintechnik-Konzern Qiagen in den Hintergrund treten.

Letzterer will sich offenbar selbst verkaufen und heizt somit die Gerüchteküche und den Aktienkurs weiter an. Da das potenzielle Kaufinteresse hoch ist und einige Bieter infrage kommen, dürfte dieses Thema allerdings nicht so schnell wieder aus den Schlagzeilen verschwinden. Aus technischer Sicht eröffnet das neue Rekordhoch in der Aktie zudem weiteres Kurspotenzial.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

